反口覆舌是政客的特質。反對派將修訂《逃犯條例》形容為「送中惡法」，即使港府認輸跪低，他們依然緊咬不放，且得寸進尺，非把香港徹底搞死不可。其實，來說是非者，便是是非人，第一個要求港府與內地商討司法互助及逃犯協議的人恰恰就是有「李漢奸」之稱的李柱銘。根據一九九八年十二月的會談紀錄，時任立法會議員的李漢奸曾提出議案，促請特區政府「盡快就中港兩地移交疑犯的安排與中央人民政府進行商討及達成協議，恢復港人對特區司法管轄的信心」。



也正是這個李漢奸，在今次反修例風波中跳得最狂，早前更親自帶領漢奸團前往美加告洋狀，促請洋人介入，阻止港府修例。神是他，鬼也是他，變臉之快令人嘆為觀止。這不是精神分裂又是甚麼？難怪俗語說，寧信世間有鬼，不信政客的嘴。搞政治的人大多反覆無常，見風使舵，沒有甚麼誠信可言。尤其是這班賣身求榮的洋奴漢奸，連基本人格也喪失，為了達到政治目的，任何卑鄙無恥的事都做得出。君不見，前政務司司長「民主阿婆」竟公然干預司法，要求港府特赦及釋放涉及暴力行為的示威者，將法治視如兒戲，難怪立法會議員葉劉淑儀直斥其所為令很多前政務官「作嘔」。



事實上，李漢奸及民主阿婆之流顛倒是非，鮮廉寡恥，豈止令人作嘔，簡直令人髮指。在港英殖民時代，他們夾着尾巴，乖得像哈巴狗，洋主人說坐，他們不敢站，洋主人說一，他們不敢說二。回歸後哈巴狗即變成惡犬，逢中必反，亂吠亂咬，鬧得家宅不寧。都說奴才比主人更嚴厲，確實沒有說錯。



最可憐的是那班空有激情卻沒有獨立思考能力的年輕人，受到煽惑蒙騙而淪為行屍走肉，一味胡攪蠻纏，橫衝直撞，把好好的香港弄得烏煙瘴氣。李漢奸及民主阿婆之流垂垂老矣，再也蹦跳不了多久，怕只怕年輕人被荼毒洗腦，終將走向不歸路。