年輕人是社會未來的棟樑，他們入世未深，缺乏經驗，而且熱情衝動，比較容易犯下思想及行為上的錯誤，成年人都會特別包容及關顧，給予他們改過的機會，然而容忍是有個限度，近日連串暴力衝擊，癱瘓立法會行會、佔領政府機關、圍堵警察總部破壞挑釁，已經超越社會可忍受的底線，絕對不容年輕人再放肆下去。



今次反修訂《逃犯條例》引發的示威潮，很大程度是二○一四年佔領行動種下的惡果，「戴妖」戴耀廷等九名佔中搞手被判有罪，但逾半獲輕判不用入獄，而還有壹傳媒漢奸黎智英等三十九名搞手逍遙法外。當日不少學生是佔中骨幹分子，包括黃之鋒、羅冠聰及周永康等人逃過嚴重罪名，只是受過數月牢獄之苦，根本沒有受到深刻教訓。黃之鋒本月中一出獄便趕忙飛撲參與連串示威衝擊，日前還糾眾包圍律政中心，甚至有消息指有人將會召集包圍「七一」升旗禮，當局因此取消安排學生及制服團體出席。



黃某一直有參政野心，但自己受到官司纏身影響，所以利用自己勢力，扶植親信林朗賢接替所屬政黨主席羅冠聰，希望將來垂簾聽政。深謀遠慮，出手快狠，果真「後生可畏」。香港的年輕一代，聰敏不遜內地同輩，若是用在正途，香港就不會像現在發展大落後，處於被邊緣化位置。可嘆是他們受到別有用心的人利用，像黎智英、戴耀廷等灌輸「逢中必反」、「違法達義」的意識，心智被蠶食如像洗腦，搞港版「顏色革命」，成為反中亂港分子的工具，為外部勢力奪取香港管治權。



反對派現時氣燄囂張，意圖一鼓作氣搞垮政府，一大群年輕人成為他們的「人質」。政府節節敗退，又畏首畏尾，不敢用強硬手段對付示威者，生怕被套上「鎮壓幼苗」的罪名。本來應該建設社會的未來主人翁，現在是破壞治安秩序的主力，實是香港的悲哀。