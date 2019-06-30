時局變幻莫測，形勢動盪不定，當然是千頭萬緒，措手為難，對於主政者而言，何事之應為何事之不應為，必須慎謀能斷，步步為營，不可造次。身為行政長官，林鄭月娥面對由自己一手造成的困局，並沒有表現愧疚之情，更沒有痛切反省，勇敢認錯改過，反而不負責任地「神隱」，不肯面對現實，只是誠惶誠恐，聽候北京主子的發落，希望保住權位。



「打死不走」，林鄭堅持要為港人服務，因為她說還有很多事要做。然而，這位「好打得」的特首上任兩年，施政表現「全肥佬」。關注學童發展權利聯席、社區前進、關注基層住屋聯席、全港關注劏房平台、民協等十三個民間組織及政黨，在現屆政府執政兩周年前夕召開記者會，批評林鄭上任兩年不但無助改善民生，基層的生活狀況更「慘過以前」，並力數政府在民生項目六大範疇的十三宗罪，包括忽視基層兒童學習支援、公營房屋不足令劏房戶數目不斷攀升及長者領取福利要「又審又查」等，特別是四千元關愛共享計劃歷時兩年仍未派完，盡顯現任政府「垃圾級」管治。除派錢變派怨，房屋政策亦成現屆政府一大敗筆。全港關注劏房平台指，政府在解決基層住屋問題「講一套、做一套」，例如將劏房住戶「擺上枱」，成為政府填海的藉口，惟興建公屋進度一直落後，令輪候公屋時間不斷延長。房屋政策固然失敗，扶貧亦不見成效。關注學童發展權利聯席認為，基層兒童支援一直被政府忽視，林鄭上任後未有針對有關問題，令兒童貧窮問題日益加劇。凡此種種，都足以證明林鄭領導的特區政府的施政無能。



林鄭政府民望跌至谷底，施政兩年的成績又「全肥佬」，搞到民生困苦，怨聲載道，尤其是基層市民，在她治下可以說是陷水益深，蹈火益熱，因而凝聚了反對修訂《逃犯條例》的民意。弔詭的是，林鄭既間接成為這場群眾運動最主要的推手，又不得不要與其周旋到底。進退失據，焉得不敗！



民意沸騰仍未息止，明天又是「七一」，反政府遊行的市民必然又是數以十萬計，林鄭月娥又將如何肆應？日前林鄭在禮賓府閉門會客時說：「好多人以為我死了，但我不會死得去。」她這句話也許是為了抒發個人不忿的情緒，卻會讓人覺得她是小器、記仇，睚眥必報的人。林鄭這句話亦是向要求她下台的香港人說的：「你哋想我辭職冇咁易，有阿爺照住，我仲未死得！」正是感情萌動，理性止步，沉不住氣，就把不住舵，做甚麼都會錯上加錯，過上加過，加深民怨，一發不可收拾，終至引火自焚，禍延香港，而留下千古罵名。