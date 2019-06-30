示威者「野貓式」佔領玩殘特區政府，多個部門慌忙落閘躲避，陷入停擺狀態，日前又有數百人包圍中環律政中心，高呼要鄭若驊出來見人及「釋放義士」。結果職員提早收工，鄭若驊則貫徹其龜縮作風，賴死到午夜示威者散去才落荒而逃。



人做官、佢做官，做到如此閃縮，如此沒有尊嚴，恍如過街老鼠一般，都可謂世間鮮見。但這也沒有甚麼好怨的，「避政司司長」有責不問，有事不幹，早被嘲為霸住茅坑不拉矢。《逃犯條例》修訂風暴之所以呈火燒連環船之勢，罪魁禍首就是她從來沒有盡好解說和游說責任，立法會五次會議居然四次不出席，常常只剩下保安局局長李家超單打獨鬥，身為上司的林鄭又隻眼開隻眼閉，上上下下掉以輕心，終於被反對派一鋪打殘。



更不堪的是，鄭若驊其身不正，質地不好，上任第一日就被踢爆獨立屋僭建，當時還百般狡辯，自認疏忽，詎料至今沒有吸取教訓，早前接連爆出秘撈仲裁案無申報、老公掃兩豪宅又無申報，證明她根本就是知法玩法，疏忽是假，不放規矩制度、法律條文在眼內才是真。既然有頂頭上司林鄭力撐，自己又是掌管刑事檢控大權的第一人，怎麼犯法也無人能奈其何，不為所欲為才怪。



這就解釋了，為何她甘冒天下之大不韙，「放生黎智英、唔告梁振英」，因為無論她怎麼做，別人怎麼罵，法律都操諸其手，屈法枉法也可被她說成合理合法。此所以，漢奸黎政治黑金案「證據不足」不檢控，佔中案又「告一段落」，就連有相有片鐵證如山的恐嚇東方報業記者案，她亦死拖爛拖，翹埋雙手睇你點死。然而因果報應不爽，她長久以來的種種劣行，市民看在眼裏記在心上，民怨終於藉今次修例來個總爆發。港府還不趁此最後機會清除瘀血，叫避政司司長躝屍趷路，重建香港法治，所有人只能一起陪葬。