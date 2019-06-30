所謂「知之為知之，不知為不知，是智也。」知道就是知道，不知道就是不知道，不要騙人，更不要騙自己，所以筆者也不騙自己，對於今次修訂《逃犯條例》為何惹起偌大風潮，我還未完全找到合理原因，香港人的激情確是不易琢磨得透。兩次大遊行號稱總共有超過三百萬人次，反應如此激烈，慢說並非建制派始料所及，據說就連美國駐港領事也大大出乎意料。



有人解釋說，修訂後的《逃犯條例》會使香港人人自危。我認為那是言重了，相信即使走入遊行隊伍中做民調，問你覺得將來自己會成為被引渡受審的對象嗎？估計每十個人之中，有九個都會答不會。這條新法例其實距離一般市民的生活很遠，不像爭取「真普選」，幾乎跟每一個人都有關。



也有人認為是因為香港生活艱難，故民怨很深。但目前香港近於全民就業，是僱主請人難，而不是員工求職難，在世界其他地方，這樣的經濟情況，是不容易掀起如此大規模反政府運動的。



問題愈來愈難解釋時，很多人就歸咎於香港置業難，才使得民怨一觸即發。這個原因當然重要，但就足以解釋過百萬的上街人潮嗎？在我的生活圈子中，今次上街的朋友很多是中產階級，好些別說沒有置業困難，不少還擁有不止一個物業。而且若純粹歸咎於房屋問題，那香港有近半人口居於公營房屋，是否這些受惠者就沒有反政府情緒？看來又不是，我認識一些久居於公屋、居屋，他們本身和子女們都不愁置業的人，一樣走到了示威的最前線。



我問最近經常去示威的朋友，以他們的觀察，站在前線而年紀最輕的一群有多大？他們說大概是中三左右吧。中三的年紀未會感受到太大置業壓力吧？然則，香港人最大的怨氣究竟從何而來？這問題很值得負責政策研究的人作深入探討。