前特首曾蔭權爵士在任期間漏報利益，被裁定公職人員行為失當罪而判囚。他於今年初服刑期滿，但出獄前仍向終審法院申請終極上訴，日前獲裁定上訴得直。然而，曾蔭權上訴得直是否等於「還其清白」？這大有商榷之處，反正呢個「香港仔」爬到權力最高處，醜聞也爆個不絕，例如受富豪饋贈，又坐私人飛機、遊艇外遊；亦被踢爆沒有向行政會議申報打算退休後租住深圳豪宅；而審計署批評佢外訪時大花筒，二○○七年至一二年間共外訪五十五次，花費一千二百萬元，期間曾入住總統套房，房租超出標準上限二十二倍！



至於老朽印象深刻的，就係佢連十箱印上「香港回歸10年紀念珍藏」嘅貴州茅台酒都據為己有，而且連葵花雞、增城菜心都唔放過，要言之，其「有權舔盡」的形象深入民心。呢呢呢，在媒體踢爆其不少醜聞後，佢都試過向公眾道歉，表示「因為我個人處事嘅不當，令市民對香港保持廉潔奉公嘅信心有所動搖，亦都令公務員感到失望」，是以再次衷心向大家致歉咁話。



事實上，終審法院亦表明，如果案件再審一次，陪審團在正當指引下有可能作出定罪裁決。終院的裁決理據，主要圍繞原審法官在「明知故犯」及「嚴重性」的兩個控罪元素上對陪審團的指引不足。點講都好啦，佢嘅行為予公眾不好的觀感，同嗒慣紅酒、僭建「唐宮」搞到連特首寶座也丟了的唐英年所說嘅「冤獄」大有距離吧！



阿哥，跟車太貼，一個唔覺意煞唔住就會攬炒㗎！嗱，讀書少偶爾「吊吊揈」冇問題，之但係佢形容曾蔭權爵士堅持尋求清白係「天地有正氣」就正一廢噏，笑大人個口。唉！在洋奴漢奸充斥嘅香港，任你如何禱告，斷估都唔會出現一個文天祥啩？港英餘孽陳方安生約慶祝倒容易理解，大家唔死百二歲，咬住豐厚長糧快樂過日子，得閒就去歐美唱衰香港，確係應該高興吓！