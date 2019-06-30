仇警歪風蔓延至部分公立醫院，警員在醫院查案被指摘侵犯病人私隱，少數醫護甚至以「狗」侮辱警員，當值警員遭受如此侮辱，警方日前宣布暫停兩間公院急症室的警崗，改為在醫院周邊範圍巡邏。



警方暫停警崗是避免對立加劇，卻遭受反對派抨擊，形容是「幼稚報復式行為」，立法會議員郭家麒竟質問「是誰容許警方收納稅人錢發脾氣」，為仇警情緒煽風點火。少數舉行記者會批鬥警方的公院醫護團體，早前才為阻止引入海外醫生為人詬病，如今趁機把矛頭指向警方，被輿論質疑有轉移視線之嫌。



香港助產士會、香港護士總工會、東華三院護理人員會和香港政府華員會護士分會作出緊急聯合呼籲，指出公立醫院出現急症室有人對警務人員出言不禮貌、不合作的情形，只是個別醫護人員的行為，不代表大多數醫護人員，促請醫護人員緊守政治中立的原則，希望警方和醫護雙方互相尊重，以禮相待。



警方在醫院內調查搜證、拘捕違法暴力者，目的是維護法治、保障公共安全，並非侵犯病人私隱。病人私隱當然要保護，但若警員不能在醫院內調查及拘捕疑犯，醫院就會成為十分危險的地方。反對派混淆視聽，對法律賦予警方調查罪案的法定權力視而不見，以政治凌駕法治。少數醫護不應將對修例的不滿情緒發洩到查案的警員身上，妨礙警方執法。警隊及醫護人員都是令社會正常運作的骨幹，前者維持治安及社會秩序，後者救急扶傷。市民要安居樂業，不但需要兩支專業隊伍各自做好本分，更需要雙方和衷共濟，分工合作。



警方和醫護人員日前達成協議建立恒常兩層架構的溝通平台：雙方高層會定期會晤，就合作及溝通作出交流；在地區雙方設立指定聯絡人，就突發情況作出即時溝通，消除誤會。重建警醫良性合作，化解誤解，增進互信，符合公眾期待。