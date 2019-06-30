最近的香港，陌生而令人難受！日以繼夜的無法無天，夜以繼日的違法衝擊，街頭人士要挑戰的本是港府管治、警方底線，但他們的任性行動最終卻挑戰了港人的忍耐力、折騰盡香港好不容易累積的資本，半個多月的禍事，亦將香港推到歷史的臨界點。



當街頭人士還在為野貓式衝擊行動興奮莫名時，他們沒看到香港正因為其惡行狠狠墮落，曾被萬千旅遊人士稱讚的世界最安全城市，現在已保不住這塊金字招牌，試問，世上有幾個國家或地區會出現一地治安總部被包圍，執法人員無門可入、無法履行任務？似乎，除了個別國家因為發生軍事政變，治安隊伍被控制，還真的找不出！



「612」警民衝突之後，示威者多次發動上萬人示威行動，「621」及「626」的兩次深宵包圍警察總部，萬計街頭人士無視法律、社會規則，公然衝擊警總，把維護香港治安的隊伍視如狗、恨如仇，這班街頭少年的行為不但傷害了香港的形象，更明顯挾民意報私怨，還有多次野貓式干擾政府機構運作，惡霸式佔路擋道、憤青式破壞公物、小學雞式的凌辱傳媒、粗言穢語的公共滋擾……當意氣任性戰勝理性和平，橫行霸道取代合理陳情，他們的抗爭光環便極速消殆，終將一錢不值！



世間向有無恥之徒。六月禍港衝擊，源於一句「反送中」，在這次事件中有份推波助瀾的李柱銘，被揭早於一九九八年，已以立法會議員身份要求特區政府「盡快就中港兩地移交疑犯的安排與中央人民政府進行商討及達成協議」。二十一年前要求修例，如今卻變色龍地反修例，真應了一句，蠱惑世人無下限！



世間還有好事之徒，律政中心被包圍當晚，現場有一位「了不起」的人物，一七年諾貝爾和平獎得主、「國際廢除核武器運動」創會主席Rebecca Johnson亦在集會地點，還以抗爭前輩身份向在場示威者發言，聲稱為學生堅守和平感到驕傲。



同一地方，不久前還爆發「香港眾志」發起衝擊，示威者與警方防線發生「埋身戰」，這位諾獎得主卻可以睜眼說瞎話，所謂一言可以壯行，一言也可以暴醜，有辦你見。



諾獎得主的「堅守和平論」，聽在港人耳中，只感到十分諷刺，百分歪曲，忍不住一道氣血直沖百會穴。若非選擇性失明，她怎會看不到警總招牌被破壞、鏡頭被打爛、遮蔽，警員遭圍打、激光射目？若非選擇性失聰，她怎麼解釋日前才有一批學生在灣仔稅務大樓外鞠躬說「唔好意思，阻住你」，為他們橫蠻封堵政府多個大樓，逼得市民無路可行、無證可領、無公務可辦，做掃毒工作。



街頭人士任性的打砸衝，把香港島這彈丸之地弄得烏煙瘴氣，可笑的是，當他們以為賺得英、美、德等有心勢力拍掌聲援時，卻不知這些國家的投資機構也開始悄悄評估，香港的前景被加上「不穩定」的風險評級，近日南韓藝人拒絕來港，東亞及內地短線訪港團數目急跌，無一不是這場六月鬧劇的影響，這張單，有排埋。