世界視線：特金板門店短敍　象徵意義勝實際

美國總統特朗普昨日在南韓總統文在寅陪同下，跟北韓領袖金正恩在南北韓非軍事區會面，並進行「世紀握手」，特朗普也是首位跨越三八線、踏足北韓境內的在位美國總統。



事實上，自幾個月前特、金於越南河內舉行第二次峰會破局後，兩國關係走得並不順遂，特別是朝方試射「飛行物」，更是不給特朗普面子。然而，除了國家安全顧問博爾頓及國務卿蓬佩奧不時放狠話，特朗普並沒有把對話大門緊閉，早前更透露收到金正恩「美妙」的信函，不排除雙方舉行第三次峰會。



特朗普不愧是搞真人騷出身的「大娛樂家」，儘管跟金正恩的幾次會面姿勢大於實際，但總能找到話題焦點。新加坡峰會是美朝現任領導人首次平起平坐會談，本身自然話題性十足；繼之而來的峰會特別選在跟北韓同樣是社會主義國家的越南舉行，「誘導」平壤棄核走越南經濟改革模式的用意明顯不過。當外界以為越南峰會無功而還後，特朗普應該想不出甚麼藉口再見金正恩時，特氏再出奇招，建議板門店「短敍」，再次成功吸引全球鎂光燈。值得注意的是，今次短敍跟過去兩次峰會相比，「即興」的意味更濃，特氏放風欲見金正恩，滿打滿算就兩、三天時間，結果文在寅積極配合，金正恩給足面子，也讓特氏可以繼續吹噓自己的「領袖魅力」。



然而特氏始終繞不開「牛肉在哪裏」的問題，在北韓棄核欠缺實際時間表、路線圖的情況下，特氏惟有往自己臉上貼金，強調非軍事區本來非常危險，但經過第一次美朝峰會後，所有的危險都消失了。其實誰都知道，特朗普上任初期對平壤極盡恫嚇之能事，「烈燄與怒火」幾乎讓兩國陷入戰爭，之後所謂局勢「緩和」，充其量只是「自己點火自己撲」而已。



不管怎麼說，特氏為拚連任，「金正恩牌」不打不行，他昨日邀請金正恩訪問白宮，正是此意。而以金氏的聰明，深知雞蛋不放在同一籃子的簡單道理，既與中國、俄羅斯保持密切關係，做白宮的座上賓，也是順理成章的事。