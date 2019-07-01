神州觀察：分贓不均自揭醜　監管虛設更可惡

逐利是企業的本性，同時亦需履行應盡的社會責任，而兩者皆須建立在誠信守法之上，否則一切都只能是空談。內地地鐵工程質量事故醜聞不絕，當中不少承建商還是「中字頭」，卻一樣罔顧責任良心，唯利是圖，可見整體社會信用敗壞到了何種程度，而當局形同虛設的監管體系更叫人不忍卒睹。



山東青島地鐵四號線早前發生五死坍塌事故，問題還沒解決，一號線又爆出醜聞。負責該線外部電力管道配套工程的承建商自己舉報自己偷工減料，包括未按圖紙規定施工、將鋼筋間距拉大以節省耗材、鋼筋與混凝土的包裹連接工藝存在問題，從而引起當局高度關注，並指會對有關舉報進行徹查。



按說對於無良奸商而言，錢賺得再多也不會嫌燙手，自己揭發自己的罪行更如同天方夜譚，若然真的發生了，當中肯定有故事。正如本案舉報者所指，青島地鐵一號線總承包方乃央企中國葛洲壩集團電力有限公司，之後通過青島當地數間中間商層層轉包，部分工程最終落到自己手上，工程款項大縮水之餘，工程更遭各級公司偷工減料。然而看在錢的份上，誰也不會點破，不但如此，彼此還會相互隱瞞，直到工程完了，各自拿錢走人。



誰知有人貪心不足，從中盤剝得太狠，做壞了規矩，致使「下家」不但沒錢給工人出糧，自己還要倒貼，根本得不償失；更要命的是，舉報人聲稱地鐵電纜工程存有嚴重安全隱患，一旦遭遇雨天塌陷，全路段的人很可能都會被電死。將來一旦出事，這麼大的黑鍋肯定得自己揹，因為人家是央企背景，別的中間商亦都比自己大，與其淪為替罪羊，不如現在就出面舉報，多少還有些機會辯解。



狗咬狗骨，同類相殘，對此一般人肯定抱着鄙夷不屑的心態，誰倒楣都是活該；只是這麼大的民生工程安全隱患及錯綜複雜的腐敗黑幕，卻不能被當局監管部門主動發現，不得不說相當諷刺。諷刺之餘更叫人莫名恐懼，全國的地鐵工程中到底還有多少這樣的黑幕不曾被揭發？青島四號線為何會在施工過程中發生坍塌事故？是否也在重複着層層轉包的遊戲？須知該項工程亦是由「中字頭」的中鐵集團承建，事發前更已多次發生塌方事故及因違規施工受罰，最終仍未能避免悲劇重現，各級監管部門又都去了哪裏？



或許正如當年的西安地鐵電纜事故，私營承建商固然無良，但若沒有官商勾結問題，又怎會讓一間劣迹斑斑的公司取得如此重要的民生工程？而這種現象已充斥各行各業，不管國企私企，官員還是奸商，眼中都只認得錢，為此甚麼缺德之事都做得出，卻苦了芸芸眾生。