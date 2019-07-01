功夫茶：外傭政策問題多　家居炸彈不勝防

早排有套港產片講述一個癱瘓漢同佢個外傭嘅故事，佢哋由互相猜忌到相濡以沫，最終僱主仲幫外傭實現做攝影師嘅夢想，喊濕觀眾幾包紙巾，可惜理想很豐滿，現實很骨感，香港地外傭政策問題多多，百孔千瘡，僱主大吉利是請着個唔生性嘅返嚟，吸毒有之，賣淫有之，畀人搞大個肚亦有之，同引爆家居炸彈冇乜分別，真係唔慌唔一殼眼淚。



勞工及福利局局長羅致光尋日喺網誌又試叻唔切，吹噓勞工處過去一年多為外傭提供多種語言嘅電話專線，以及設立網上表格、電郵帳戶，方便外傭查詢。喂，羅局長IQ一百幾，月薪幾十餅，就係做呢啲手板眼見工夫，呢啲唔係「高薪養廢」，點先係？



係人都知，家陣僱主聘請外傭，係好係醜，基本上各安天命，全憑彩數，中介公司廣告口號「安心聘用，融入家中」，改為「憂心聘用，連累家中」就差唔多。網上唔少僱主組織呻到樹葉落，話聘請外傭有四大陷阱，一曰借錢、二曰虐兒、三曰大肚、四曰長期病患。特別係借錢問題，羅局長自己都識得講，外傭來港前好多都爭落人一屁股債，最終要喺香港借貴利。諗都諗到喇，大耳窿斷估唔會買機票去外傭鄉下淋紅油潑屎，最終無辜受害嘅咪又係僱主。面對呢個老大難問題，政府依家先如夢初醒急急補鑊，商討同外傭來源國銀行合作，為外傭提供低息貸款，仲有冇後知後覺啲呀？



嗱，都唔好講到賣淫吸毒借大耳窿咁極端嘞，外傭工作態度再差，僱主好多時都焗住揸頸就命，否則預咗飲「加尿靚湯」都得。冇計喇，政府靠得住，豬乸會上樹，本來當局操外傭中介公司生殺大權，只要對無良業者處以釘牌極刑，問題已經解決一大半，但現實係官老爺面對市民不滿嘅聲浪，闊佬懶理，關人個關，結果就係僱主請外傭步步為營，如履薄冰，事關第時有咩爭拗鬧上法庭，費時失事之餘，分分鐘仲要倒貼機票。有人形容不良外傭就好似瘟神咁，易請難送，可謂一針見血。



問心吖，港府對外傭算係不薄，定時定候加人工，幅度高過唔少打工仔；而講到改善福利，外傭唔使幾百萬人上街，只要祖家開句聲，港府跪都跪唔切。年前菲律賓當局投訴傭工抹窗危險，勞工處即時喺僱傭合約加入相關條款，工人出事，僱主分分鐘監都有得坐。反觀新加坡政府，規定僱主裝窗花嘅同時，強制外傭接受安全培訓課程，一碗水端平，大家條氣都順啲。



特衰政府就係咁嘅嘞，無論對外傭抑或假難民，都仲好過對自己人，「寧贈友邦，不予家奴」，是可忍孰不可忍！