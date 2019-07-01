正論：今年花落顏色改　明年花開復誰在

風雨如晦，雞鳴不已。今日是香港回歸廿二周年，既與往年相似，又與往年不同。相似者，慶祝繼續慶祝，鬧事繼續鬧事；不同者，廿二年來走過高山低谷，經歷幾許風雨，人心從未如此躁動，社會從未如此不安，深層次矛盾從未如此激烈。反對派奪權圖謀愈演愈烈，瘋狂反撲一浪接一浪，港府節節敗退，被動捱打，香港人如墮五里霧中，看不清身在何方，前路茫茫。



曾有京官慨嘆，香港是本難以讀懂的書。這是因為香港既有百多年殖民地歷史，又是中國面向世界的跳板，中外角力每日都在這塊彈丸之地上演，尤其是英國一直有主權換治權的圖謀，如今日不落帝國大不如前，其未竟之志改由美國接力，遏制中國崛起無所不用其極。中美角力的大氣候結合洋奴漢奸充斥的小氣候，要讀懂香港這本書真是談何容易，連串動亂在六月初夏的香港上演，顯然不以人的意志為轉移。



「鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙蘿，幾曾識干戈？」面對反對派和外部勢力來勢洶洶，咄咄逼人，弱不禁風的特區政府不堪一擊，潰不成軍。高官個個養尊處優，從來未見識過真正的大場面，結果反對派一發難，他們就嚇到腳軟跪低。毫不誇張地說，現在的香港，三日一小亂，五日一大亂，暴力衝擊、野貓式佔領已成家常便飯，三權淪陷，警權受辱，港府淪為落閘政府，親者痛仇者快。



昨日一個撐警集會，有參與者坦言連串暴力示威令他深感不安，說出小市民的心聲。沒錯，絕大部分港人但求安居樂業，有安樂茶飯可吃，有安穩日子可過，於願足矣。很可惜，這麼卑微的願望已不可能實現。君不見，港府買了反對派的怕，七一前夕將金紫荊廣場一帶大面積封路，連在會展參展的小商戶也被迫提早收檔，損失慘重；職業司機同樣怨聲載道，示威者突襲式堵路令他們生意大受打擊，而港府束手無策；建造業工人更是叫苦連天，立法會財委會無法正常運作，基建撥款落實無期，許多人手停口停，但人多勢眾的建制派竟無能為力。是非黑白顛倒，邪惡勢力橫行，小市民怎一個慘字了得！



古人說，「興，百姓苦；亡，百姓苦。」今日的香港也是一樣，港府順遂的時候，對基層不屑一顧；到了兵敗如山倒，基層更無好日子過。但別以為苦的只有基層，即使是中產階級、富裕階層同樣擔驚受怕，既擔心投資化為烏有，更擔心子女的教育和前途。試看反對派突然就暴亂，突然就佔領，每次都搞到頭崩額裂、天塌下來一般，對香港的國際形象以至經濟環境，怎麼可能沒有影響？已有外國商家因示威堵路而拒絕來港洽談業務，本港首季經濟增長又創下十年來新低，經濟下行的風險迫在眉睫，而港府猶望天打卦，市民看不見明天，根本不知何去何從。



「今年花落顏色改，明年花開復誰在。」說來實在可悲，回歸廿二年，特首選了四個，沒有一個有好下場，幾乎個個都被反對派打垮。董建華腳痛下台，曾蔭權爵士鋃鐺下獄，梁振英因家事不連任，如今的林鄭亦跟報廢了無異。顯而易見，明天會更好沒有來臨，祖國好、香港好沒有實現，反而反中亂港勢力愈來愈囂張，愈來愈猖狂，「愛國愛港粉身碎骨，反中亂港逢凶化吉」，愛國依然是原罪，港獨沉渣泛起，日前的G20峰會，港獨甚至在大阪狂妄叫囂，完全不將一國放在眼內，且看今日之域中，竟是誰家之天下！



這樣的亂局不是無緣無故的，最大的問題出在司法顛倒是非，姑息養奸，助紂為虐。有識之士早就指出，佔中打開了潘朵拉的魔盒，釋放所有邪惡力量，這些力量不消滅於萌芽狀態，香港萬劫不復。無奈良藥苦口，忠言逆耳，港府不但沒有認真正視問題，弄清敵友關係，反而大搞政治交易，包庇放生，四十八名佔中搞手之中，九人獲輕判，包括佔中金主及總指揮壹傳媒黎智英在內的三十九名搞手至今仍逍遙法外，律政司甚至以「證據不足」為由放生黎智英的政治黑金案，證據確鑿的恐嚇東方報業記者案又石沉大海，就連其他政府部門都輪番上門滋擾打壓正義傳媒。既然司法失去儆惡懲奸的作用，反中亂港集團擁有免死金牌，是非黑白顛倒至此，還有甚麼匪夷所思的事情不會發生？



更令人不忍卒睹的是，港府管治無能，自製一個又一個民怨炸彈。大型基建不是延誤就是超支，千億沙中線工程恍如豆腐渣一般；疑難雜症爆完又爆，禽疫蚊患鼠疫豬瘟接踵而至；南亞兵團興風作浪，市民擔驚受怕；房屋死結無法可解，無殼蝸牛上樓難於上青天。可以說，從醫療到安老，從扶貧到教育，從經濟到民生，無一不是百病叢生，甚至連派四千元也派得一塌糊塗，市民對港府不滿意比率高達七成，反對派輕易就能煽風點火，理之固然矣。



不聽老人言，吃虧在眼前。鄧小平說過，香港必須由愛國者為主體的港人治理，亦不要以為收回香港就萬事大吉，可惜事與願違，其繼任人不但沒有好好記取鄧公所言，甚至錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，一味以為討好一小撮富豪權貴就萬事大吉，對反中亂港傳媒慣得就慣，中資更不時送廣告給壹傳媒吊命。對敵慈悲對友刁，結果換來狼心狗肺，造成今日難以管治、人心愈走愈遠的局面。



香港回歸廿二年，廢了廿二年，亂了廿二年，中央不可能見不到問題所在。一國兩制是否要檢討，治港政策是否要調整，統戰策略是否要改變，不言自明，但中央這麼多年做過甚麼？是親小人遠賢臣，是反其道而行之。無論如何，殘局必須要收拾，路多難行都要行，即使從頭來過也在所不惜，否則香港治權永遠陷落，後果不堪設想！悟已往之不諫，知來者之可追。港府已退無可退，除了痛定思痛，洗心革面，痛改前非，已無第二條路可走，而中央更需認清問題癥結所在，重建愛國愛港力量，變革圖強，奪回司法刀把子，重建警隊威信，讓港人看見希望。最直接地說，三十九名未被起訴的佔中搞手告還是不告？是否真的就此「告一段落」？禍首不除，香港永無寧日，別說全面管治權無從談起，一國兩制要行穩致遠也絕無可能。



「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。」當年紅軍面對群敵環伺，危機四伏，不管多麼困難艱險，始於沒有放棄，一一克服，終於取得最後勝利。今日，香港動亂不止，狼子野心暴現，人心思離，人心思變，移民潮再次湧現，中華民族又到了最危險的時候。中央有沒有撥亂反正的決心，港府有沒有重新出發的勇氣，港人自會用腳投票，明年今日仍然是七百萬人的香港，還是變成七十萬人的香港，答案自有分曉。