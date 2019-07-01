反對派喉舌在修訂《逃犯條例》一役中像以往一樣，極盡煽動恐嚇、抹黑誣衊、顛倒黑白、混淆視聽之能事，為反中亂港集團和山姆大叔立下「赫赫戰功」，他們自身也從「日落西山」、「人命危淺」、「苟延殘喘」中回過一口氣。



四年多前，他們在「違法達義」的佔領行動中也特別瘋狂過，鼓吹的歪理邪說、胡言亂道也很是迷惑了許多人。那一役，包圍衝擊政府總部的也有數以萬計之人，警方發射催淚彈、胡椒噴霧，揮舞警棍，抵擋衝擊，驅散人群。面對這些「社會矛盾和紛爭」，面對反對派發起的這場政治目的明確、要搞「顏色革命」的狂亂風暴，香江府衙、時任特首並沒有跪低投降，朝廷也對政改方案立場堅定，「柔性」處理，撤走警察，「此地空餘黃鶴樓」，反對派頓失重新號召大規模「佔領」、發動大遊行的後勁，他們只好在中環、銅鑼灣、旺角等地「安營紮寨」，以堵塞交通、擾亂秩序、癱瘓民生經濟向政府施壓，逼朝廷和港府退讓。



如是者七十九天，師老兵疲，民意轉向，不管反對派喉舌如何聲嘶力竭狂煽，不管總指揮親自督師，日日跑到「佔領」區坐鎮，他們最後被「和平清場」時也不過寥寥千餘人，總指揮黎智英在十餘位反中亂港集團壞頭頭的「圍坐保護」下掙扎少許，有氣無力的喊了幾句口號，就被「請走」也。從此，「轟轟烈烈」的「佔中」鬧劇慘淡收場，反對派喉舌也急走下坡，一蹶難振，又失讀者、又失錢銀、又賣家產又縮攤檔、又向員工開刀大肆裁員……日子很不好過，距徹底隱入黑暗不遠矣。



今次「反修例」本是他們最後的掙扎，不料，林鄭跪低，朝廷誤判令他們起死回生。事實上，大遊行怎樣？有人暴亂又怎樣？只要堅決頂住，如期通過修例，才是解決「危機」、化解「矛盾和紛爭」的正確而王道的做法，才是長治久安，挫敗反對派和外部勢力一切陰謀和陽謀的做法。然而，一子錯，全盤輸，此子之錯，早有伏筆，「雙鄭」林鄭月娥和鄭若驊的庇惡養奸實乃糧草先行也。