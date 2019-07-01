樹欲靜而風不息。修訂《逃犯條例》引發的政治風暴，表面上因港府跪低而暫時紓緩，實際上反對派並沒有打算收手，他們還在繼續製造事端，激化矛盾。其最新目標就是中環海濱軍事用地，反對派唆擺部分無知的年輕人，以「反對割地，還我海濱」為口號，企圖進一步煽動反中情緒，掀起另一波政治惡浪。



回歸前中環添馬艦作為英軍海軍基地，外人不得越雷池一步，回歸後其中一段劃作小型軍用碼頭，交由駐港解放軍管理。這是合情合理合法的安排，更是當年中英達成的共識，反對派無事生非，刻意挑起爭議，充分暴露其險惡用心。過去他們不敢反對英軍「割地」，如今反而要求解放軍「還我海濱」，這是多麼的荒謬，又是多麼的可恥。



事實再次證明，反對派不斷搞風搞雨，不只是為了阻止修例，也不只是為了羞辱港府，而是為了奪取整個管治權，將香港變成獨立政治實體，並成為美國遏華前哨基地。所以，不管港府如何跪低，反對派都不會收手，只會變本加厲，得寸進尺。從包圍立法會及政府總部，到圍堵高等法院及警察總部，再到企圖佔領軍事禁區，反對派行動不斷升級，政治目的昭然若揭。



自作孽，不可活，反對派如此囂張，正是港府一手造成。在所謂「大和解」之下，當局不僅向反對派頻送秋波，而且不惜犧牲法治進行政治交易，導致反對派有恃無恐。在今次修例風波中，港府沒有堅守原則，反而一跪再跪，更是親痛仇快，長他人志氣，滅自己威風。面對目前困局，中央似乎也束手無策，只能不斷促請外部勢力不要介入，說了等於沒說。其實正如有人指出，這種亂局放在世界任何地方，都足以宣布進入緊急狀態並調動軍隊維持秩序。尤其是當軍事禁區也受到衝擊，更沒有理由無動於衷。愈怕事愈多事，愈退讓愈被動，難道中央至今還不明白這個道理？