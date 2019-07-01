曾幾何時，在香港當警察予人「有牌爛仔」負面印象，「好仔唔當差」感覺深入民心。上世紀七十年代廉政公署成立後，警隊整頓改革，才慢慢改善形象，再加上八十年代一系列大熱電視劇及電影塑造英勇警探角色，漸漸當差也成為熱門工作。



千禧年後香港經濟從高峰下滑，大學畢業難尋出路，警隊薪高糧準，不少人投考督察，甚至退而求其次當警員。按理警隊質素應該為之提高，可是事實剛好相反，近年屢傳醜聞，例如轟動一時的警署強姦案，探員向女報案人施暴，再揭發淫警原來用警方電腦資料庫尋找獵物，令人懷疑事件僅屬冰山一角，再加上「砌生豬肉」、掃黃「硬上弓」等醜事，形象一落千丈。



人必自侮然後人侮之，傳媒更揭發警黑勾結，泰國大毒梟兼黑幫前坐館「上海仔」郭永鴻犯案纍纍，但神通廣大，屢屢聞風先遁，更棄保潛逃，遙控其販毒王國，原來獲警隊前高層包庇及充當保護傘。



屋漏偏逢連夜雨，警隊需要大刀闊斧整頓之際，反修訂《逃犯條例》風波演變成連串暴力衝擊，警方更成為目標，總部被兩次圍堵掟蛋掟狗餅，遭受百年以來、前所未有的奇恥大辱。反中亂港分子密謀奪取管治權，警隊肩負守護香江的重責，首當其衝成為牛鬼蛇神的眼中釘，摧毀警權才可使陰謀得逞。先圍堵警總掃其威風，同時又發動網絡輿論攻擊，散布仇警情緒，警察與醫護關係變得緊張。反對派更趕盡殺絕，將逾千警員個人資料在網上洩露及恐嚇，極盡白色恐怖之能事。



敵人愈集中攻擊你，愈顯得你重要。香港瀕臨無政府狀態，倘若再陷入無警時分，任由群魔亂舞，勢必淪為人間地獄。警隊需要振作，肅清內部腐敗，剷除黑惡保護傘，「捉賊要叻過捉小販」，打大鱷不只捉魚毛，向市民交出成績，警隊形象才有翻身之日。