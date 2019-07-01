在一個開放多元、資訊科技日新月異、訊息自由流通的社會，充分掌握及靈活運用網上媒體的年輕人，沒有任何人或任何力量能夠誤導，甚至煽惑他們去做一些他們不相信的事情；反之，關心港運民命的年輕人，很多都具有「議題設定」的能力，而且都比立法會的「袞衰」諸公、諸婆強得多。



那些位高權重的官崽、賣乖取巧的政客、唯利是視的商人，識字界的「犬儒」「鄉愿」，從來都不是社會進步的動力。中外古今的改革或革命運動，率多由青年發起和推動，今天香港這場波瀾壯闊的反政府抗爭運動，亦是由那些沒有家累，沒有包袱，不識明哲保身，汲汲於公是公非，敢於冒險犯難的年輕人鼓動風潮，造成時勢。然而，這些為了捍衞這塊安身立命的土地，不因禍福而避趨的年輕人，在權者眼中卻是「叛逆」。



清末參與戊戌變法的譚嗣同說：「叛逆者，君主創之以恫喝天下之名。不然，彼君未有不自叛逆來者也。不為君主，即詈之以叛逆；偶為君主，又諂以帝天……彼君之不善，人人得而戮之，初無所謂叛逆也。然為各國計，莫若明目張膽，代其革政，廢其所謂君主，而擇其國之賢明者，為之民主。」譚嗣同誓當變法流血第一人，曾說：「各國變法，無不從流血而成。今中國未聞有因變法而流血者，此國之所以不昌也。有之，請自嗣同始。」一八九八年清廷頒下殺害「變法六君子」的上諭：「康廣仁、楊深秀、楊銳、林旭、譚嗣同、劉光第等大逆不道，着即處斬，派剛毅監視，步兵統領衙門派兵彈壓。」譚在北京宣武門外菜市口刑場從容就義，臨刑前高呼：「有心殺賊，無力回天。死得其所，快哉快哉！」死時僅三十三歲。



自許「愛國愛港」的政客認為，青年譁變，娃兒造反，「敵視國家」，咎在教育局沒檢討中學的通識科課程，讓別有用心的教師可以「蠱惑」學生。那麼，如有中國近代史課程，教師講到戊戌變法，主張「叛逆」，衝決網羅的譚嗣同，豈不是連提都不能提！



青年為求新求變而「叛逆」，即是仍然懷抱希望，表示積極進取的態度；也有看見政府麻木不仁，漠視民意，反動到底，但又莫可奈何，於是消極退縮，乃至有「時日曷喪，予及汝偕亡」的想法，以死相搏！以林鄭月娥為首的特區政府看到「反修例，促抗爭，教大學生粉嶺墮亡」的新聞標題，恐怕不會有「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的歉疚。但是如果看到曉欣同學「本人但願可以小命，成功換取二百萬人的心願，請你們堅持下去」的遺言，一樣沒有絲毫的愧恥之心，這樣一個喪盡天良，泯滅人性，必遭唾棄的不義政權，還可以存在嗎？