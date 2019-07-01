試看今日之域中，竟是誰家之天下！香港回歸廿二年，不僅洋奴漢奸囂張猖狂，外部勢力介入香港事務更是史無前例地肆無忌憚。G20峰會在大阪舉行，香港反修例風暴成為反對派及外部勢力脅迫中央的政治籌碼，港獨團體更連同其他獨派組織齊集大阪，唱衰香港，打擊中央。



已被保安局取締的香港民族黨在香港淪為過街老鼠，在大阪卻成為上賓，小頭目陳浩天大放厥詞，要求各國對中國及香港實施制裁，禁止「侵犯人權」、「違反人道罪行」的官員出入自由國家，以及凍結他們的離岸資產，狂妄到極點。又是這個陳浩天，早前已要求美國取消香港關係法，撤銷香港及中國的世貿組織成員身份，不搞死香港不罷休。人們不禁要問，到底怎麼樣的水土，才會養出這樣仇視自己國家、不珍惜自己家園的年輕人？



有建制派議員歸咎於教育局沒有做好教育工作，國民教育推行無期，通識科沒教好學生品德，導致年輕學生以反中亂港為時尚，這顯然沒有誇張。事實上，只要看一看近年走上街頭的學生政治領袖，無一不諱言「關心時事」是受到通識老師啟發；近日的連串暴亂，更不乏中學通識教師帶領學生衝擊街頭，可見整個教育制度何其失敗，通識科又是何其遺害深遠。



很可惜，面對社會要求取消通識科的聲音不絕於耳，教育局礙於教協等政治組織反彈，不但沒有撥亂反正的勇氣，學校課程檢討專責小組更建議，新高中必修科通識課程維持「必修必考」。這儼然就是知錯不改、助紂為虐，亦反映了教育刀把子一直由反對派牢牢掌握，跟司法一樣，成為反中亂港的橋頭堡。



可以毫不誇張地說，當局一日不收復教育和司法兩大失地，反對派就可以一代又一代地為年輕人洗腦，而且一次又一次躲過法律制裁，香港亂象無休無止，人心回歸便永遠無從談起。