中美兩國元首相隔七個月後再聚頭，貿易戰這一回合，中國算是勝了半招，今趟似乎是美國退讓較多。過去一個月，兩國曾像賭氣的孩子，互不理睬了一段日子，到頭來還是美國總統特朗普先伸出橄欖枝，邀約中國國家主席習近平通電話，雙方的溝通管道才重新開啟。



兩國元首會面後，美國宣布暫時不對餘下三千多億美元的中國入口貨加徵關稅，也容許美國公司繼續向中資電訊設備商華為提供零部件。堂堂世界第一強國傾力大戰一家中資公司，該公司寸步不讓，如今竟是由華盛頓先行示好，華為這一戰想必載入史冊，足以榮於華袞了。



筆者對這場中美角力一向不悲觀，也不認為兩國真有甚麼不可彌縫的根本矛盾，六月初情況最惡劣時，本欄仍堅持說：「特朗普見到中方不怯戰，反倒會敬你三分……故我樂觀估計，中美兩國巨頭本月底見面時，貿易戰或會有轉機，三個月內甚至可以達成停戰協議了。」這個預測至今仍然維持，我還是相信中美在三個月內有望達成共識。



股神巴菲特曾說，貿易戰是一損俱損之事，中美兩國領導層都是世界上最聰明的人，他們不會選擇長期對抗。我對老人家所說篤信不疑，故一直認為貿易糾紛終能解決。



今年五月幾乎達成的協議，大抵已是雙方都可接受的文本，中國之所以臨時推倒，估計原因有三：第一，習近平是「打牌」高手，他想試出美方真正的底線何在；第二，協議中某些字眼太苛刻，使中國面子有損，習大大難向國人交代，故要再斟酌字句；第三，中方想將談判拖延半年，在市場開放前，為內地企業爭取更多時間站穩根基。



如今的時勢對中方有利，特朗普要面臨選舉壓力，習近平則一無所懼，故相信最終談出來的協議會比上一份更有利中方，北京這手牌算是打得不錯。