中美重啟貿易談判，美方表示不會加徵新關稅，特朗普更形容今次中美元首會談比預期好，美方願與中方達成彼此都可接受的貿易協議。習近平則指中美關係近年發生巨大變化，強調中美合則兩利，鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。



美國媒體指中美再次同意貿易戰休戰，消除了籠罩全球經濟的威脅，儘管持久的和平仍難以實現。中國官媒形容中美元首大阪會晤有好的結果，但仍指中國人需要繼續保持一顆平常心。事實上，明眼人都看得出，兩國元首彼此「好話說盡」，無非受制於國內形勢，特朗普已開展明年大選的宣傳活動，「搞好經濟」無疑比甚麼都重要，過咗海就係神仙，對華貿易戰這條路仍然漫長！而中國經濟受到下行壓力，穩經濟保就業有其必要，美國解除對華為的部分禁令，換來中方同意向美國大量進口大豆及農產品，確實也是合則兩利。



當然，中方不應忘記，特朗普是個五時花六時變的人，變臉比翻書還要快，更何況中國的崛起，老美向來耿耿於懷。翻查歷史，美國對中國的貿易「打壓」由來已久。一九五○年，「巴黎統籌委員會」成立，全稱是「對共產黨國家出口管制統籌委員會」，這是個有十七個成員國的秘密組織，是資本主義陣營對社會主義陣營實施貿易管制的工具。資料顯示，美國政府於一九五四年的一份文件中清楚地道出意圖，指「對共產黨中國的貿易管制，不僅要阻礙其戰爭潛力本身的增長，而且要阻礙其工業化」。



因此，美國對中國在工業尤其是重工業近年發展的成就，豈能不耿耿於懷？中國在上世紀曾面對美、蘇的雙重壓力，卻更加自強不息，取得一系列技術突破，包括原子彈、氫彈、核潛艇、殲8戰機、轟6戰機、無人機、導彈驅逐艦、69式中型坦克等。中國走上獨立創造之路，改革開放後的成就有目共睹，美國提出「中國威脅論」不是沒有原因的。