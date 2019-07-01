在反對派挑撥之下，香港社會瀰漫着一股仇警情緒，激進示威者一星期內兩次包圍警察總部，行徑更趨激烈，愈發囂張。



示威者用鐵馬及雜物阻塞警總的各個門口，不讓警員進出；以雨傘及油漆遮掩CCTV；在警總牆上貼滿攻擊及侮辱警員的海報；不斷辱罵警員，又向現場警員做出粗口手勢，更向警員擲雞蛋；拆毀警總的招牌，其任意妄為的惡行令人髮指。



儘管示威者不斷挑釁，有反對派立法會議員更火上加油，散播「有警員假扮示威者」的謊言，但警方在面對挑釁、侮辱及衝擊的情況下仍能表現克制、沉着應對，以專業的態度處理，特別是清晨的驅散行動，警員的冷靜表現值得讚賞。



有反對派議員多次煽動示威者，散播「仇警」情緒，將警察變成磨心，特別是一名警員在返警署途中遭示威者包圍及「起飛腳」時，身為法律界中人的公民黨黨魁楊岳橋竟誣衊該名警員是在「滲透」、「挑釁或煽動抗爭者」，完全是為了個人政治目的而顛倒是非黑白、生安白造，毫無議員操守。



法治是香港繁榮穩定的基石，而維持法治有賴警隊，警察總部更是警隊的象徵，絕不容許激進分子不斷圍堵衝擊，警方在兩次包圍中都態度忍讓，表現出高度的包容力，不但反映了香港警隊文明執法的質素，更加反映了警隊不希望再有嚴重衝突導致有示威人士受傷，才會一退再退。無奈警隊的克制只換來激進分子的得寸進尺。是可忍，孰不可忍？



如果警權不斷受到打壓，警隊在執法時顧忌重重，那麼香港法治和社會秩序又有誰來守護呢？結果只會是廣大市民受害。支持警方就是支持維護香港法治和社會秩序。



警方必須依法追究違法分子，社會各界亦需要積極發聲支持警隊工作，勿讓反對派打壓警權圖謀得逞。