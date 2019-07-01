湖南懷化新晃縣第一中學操場埋屍案最近重見天日，疑因舉報校長的腐敗，該校老師遇害被埋屍操場十六年，此駭人聽聞的血案近日持續發酵，如同拋向社會的炸彈，震驚全國，讓人心膽俱寒，毛骨悚然。



二○○三年一月，新晃縣一中原分管後勤的鄧世平老師，在舉報校長黃炳松讓其外甥杜少平承建校園操場工程且偷工減料後失蹤。湖南警方近日搗毀一個涉黑組織時，有黑幫成員交代杜少平當年涉嫌殺害鄧世平後，曾協助埋屍。之後警方在涉案校園操場挖出一具屍骸，經檢測證實是被害人。



從鄧世平失蹤開始，其家人就懷疑鄧被埋在操場底下，因為見到當日有推土機突然冒雨作業推土，坊間也一直有操場下有屍體的傳聞。但據家屬稱，當地警方對此只是備案，拒絕立案調查，甚至按失蹤人口處理。



據報杜少平是新晃縣的出名惡霸，涉足休閒娛樂、客運等行業，招募一群小弟，放高利貸，涉黃涉賭斂財，更身涉多宗案件，曾向他人臉部潑硫酸毀容。而可以讓多名參與埋屍的手下保密十六年，可以令當地公安機關和檢察院對案件不聞不問，甚至作案現場曾留有血漬都視而不見，可見黃炳松、杜少平在當地勢力之大。



最令人憤慨的是，今年四月，當年涉案人員已交代埋屍罪行，警方卻依然不作為，直到受害人家屬找上中央掃黑除惡督導組後，當地警方才到操場挖骸骨。沉冤十六年難以昭雪，中央掃黑除惡督導組進駐十六天，案件就真相大白，當地官場腐敗，司法機關的黑暗，不言自明。天下之大，難道只能靠欽差斷案？



可以毫不誇張地說，新晃縣公檢法部門就是當年該宗慘案的幫兇。顯然，當局不僅要嚴懲直接殺人、埋屍的兇手，還要揪出背後消極辦案、積極包庇的「保護傘」，才能告慰受害人亡靈。



諷刺的是，內地媒體在破案之後紛紛渲染「正義從來不會缺席，只會遲到」，但這一「正義」，難道不是來得太遲？正如輿論所感慨：「法院判了黑幫主腦死刑，許多年後民眾發現他還活着；老百姓得罪了黑幫，許多年後民眾發現他已經死了！」這就是當今神州社會的真實寫照，例如雲南黑幫頭目孫小果，二十一年前已判處死刑，卻能死裏逃生在江湖繼續作惡。



有必要一提的是，埋屍案件被揭開，源於杜少平涉黑組織放高利貸威脅要殺人，借貸人報警，相關涉案人員被抓後供出當年罪行，才使得埋屍案昭然天下。由此不能不讓人認為，內地每一宗高利貸背後，都可能掩藏着恐怖的罪惡。而該案亦因舉報貪腐引起，不得不令人想像，內地無數被舉報的工程弊案中，還有多少舉報人被害？



事實上，就在埋屍案曝光後，有內地媒體就披露，湖南益陽一名曾舉報貪腐的教師，十七年前被槍殺暴屍街頭，案件至今未破；河北有一名曾被官方譽為「反腐鬥士」的基層官員，其女兒二十九年前被報復遇害，埋屍枯井，警方竟然拒絕立案。神州大地還有多少冤魂？或只有問蒼天！