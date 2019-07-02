功夫茶：海上垃圾積如山　港府懶政遺爛攤

國家領導人批評幹部「為官不為」，主要表現喺三方面︰一係能力不足而「不能為」；二係動力不足而「不想為」；三係擔當不足而「不敢為」。睇吓成個特衰政府，一次過中晒三瓣，「一國兩制」提前變「一國一制」，認真吹脹。



先唔講暴徒亂港，「落閘政府」擔當不足「不敢為」呢一筆，就講普通民生嘢，廢官們「不能為」、「不想為」嘅例子多到天光都數唔晒。香港地得天獨厚，唔少海灘水清沙幼，本來係上佳嘅旅遊資源，可惜由於長期冇人清理而變成垃圾灘，點止捉到鹿唔識脫角，直頭沉香變爛柴！好好地一個香港畀班廢官搞成亂葬崗，爛攤子留畀下一代，可謂罪莫大焉。



掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉，呢個道理一字咁淺，三歲細路都明，偏偏官老爺就係有本事化簡為繁，食環署尋日公布，計劃喺十五個海上垃圾堆積黑點安裝三百六十度攝影機，當中包括石澳垃圾灣，目的係監察被沖上岸灘嘅海上垃圾數量，以加強清理，又話嚟緊會向區議會徵詢意見咁話。



各位看官，呢啲就係官老爺懶政怠政嘅慣用招數，驟眼睇好似做咗好多嘢，睇真啲其實只係拖得就拖嘅花招。大家有眼見，鼠患嚴重，當局話要利用熱能探測鏡頭「監察」；野豬擾人，當局又話要引入高科技「監察」，廢噏大半日就係未見實際行動，可見所謂「監察」，已經同「不誠實取用電腦罪」一樣，淪為官老爺Hea做嘅萬能Key。



查實環保署早喺一五年已經就海上垃圾進行研究，並識別出廿七個優先處理嘅地點，要落手落腳執垃圾，唔使等到今日！特別係上面提到嘅石澳垃圾灣，環保署黑名單長期榜上有名，早就臭名遠揚，問題係喺各大小衙門「三個和尚冇水飲」、「多人管即冇人管」，主其事嘅食環署、海事處、漁護署、康文署同環保署等你眼望我眼，左手推右手，結果衞生情況每況愈下，連車胎、雪櫃門都有，令人不忍卒睹。講真，石澳垃圾灣只係冰山一角，海上垃圾人見人怕，連CNN都曾經專題報道過，「臭港」醜出國際，真係多得班官唔少。



一節見則百節知，港產官僚長期「坐以袋幣」，佔着茅坑不做事，海上垃圾如是，深水埗通州街天橋底「南亞村」如是，安老問題、房屋問題……有邊樣唔係長期冇人理搞到積重難返，最終惡化成計時炸彈㗎！



前人種樹，後人乘涼；前人種禍，後人遭殃。港產官僚做一日和尚敲一日鐘，奉路易十五「我死後，哪管洪水滔天」為圭臬，香港唔沉淪至奇！



