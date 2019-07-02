世界視線：插手政務出風頭　第一千金遭白眼

特朗普的裙帶政治一直是美國政壇的攻擊目標，近日再遭炒熱。先有猶太裔女婿庫斯納主理以巴和談方案，後有「第一千金」伊萬卡在大阪G20會議期間穿梭各國政要之間。法國官方最新發放片段可見，英國首相文翠珊、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍和IMF總裁拉加德正在商議大事，伊萬卡在旁置喙，遭到拉加德白眼，令觀者替她汗顏，伊萬卡的國際舞台親善之旅，轉眼由貼金變成貼灰。



馬克龍在官方社交帳戶流出這條針對伊萬卡的短片，儼如提出非正式的外交抗議。美國眾議員亦指摘總統怎能帶一名不合格的外交官在場，反問某人的女兒是否等同職業資格。事實上，特朗普的幕僚早就有微言，質疑這兩夫婦憑甚麼有權觸及國家機密。雖說內舉不避親，但實行起來一定難以服眾。



伊萬卡過往以爭取婦權及為女性發聲作為介入國際政治的台板，並以總統女兒之名行第一夫人之實。特朗普在南韓向美軍發言時，更肉麻地以「美女與野獸」介紹女兒和國務卿蓬佩奧。這不僅反映伊萬卡是他的左右臂，更代表他身邊能夠倚重的人已經所剩無幾。



然而，這卻令特朗普置身危險的處境。日前他大賣關子，預告他有可能邀請北韓領袖金正恩在板門店握手，外界尚未清楚平壤是否應邀之際，伊萬卡已迫不及待搶閘放料，說她絕對會跟父親一起踏足北韓，間接戳穿了特氏即興握手的偽裝，揭示板門店之約早有預謀，在金正恩收到親筆信時已被告知。伊萬卡還加一把口，說「我會叫團隊辦好平壤協議」，彷彿她才是真正執掌大權的白宮女主人。



距離美國大選只有十幾個月，特朗普爭取連任，伊萬卡有如綑綁式銷售的一部分。票投共和黨，意味給予她再多四年時間擴充權力。她將來會否問鼎總統寶座，雖然言之尚早，但適逢美國政治時勢正亟待首位女總統面世，民主黨的女政客空群而出爭取提名資格，伊萬卡絕對有可能成為共和黨日後孤注一擲的選項。怎擺脫父女裙帶的負面形象，是她要煩惱的事。



