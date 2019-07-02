特首林鄭月娥在「七一」酒會致詞時說，施政要多顧及各階層的意見。這是恰當的。對於英國訓練的政務官，首先要打破自以為是的精英主義，明白自身的短缺、現代社會的管治的複雜性，才有機會扭轉回歸以來公務員治港的迷執與失誤。當然，林鄭要防的還有官商勾結，以及對外商等的不合理利益輸送。



林鄭這番致詞遠勝早一天政務司司長張建宗的討好年輕人。社會與政治不可能偏向於某一年齡階層，不單只有利益分配不公的問題，還有認知與智慧的差別。回歸以來，香港教育政策、青年政策的最大失誤，是沒有認識到年輕人需要學習與磨練才可成材、成人，政策過於遷就、討好，以為提供充裕的物質條件便足夠，社會與政府、學校（不論是大學還是中學）、家庭，似乎都陷入對年輕人過度寵溺的陷阱中。



或許這是沒有足夠文化底蘊的富裕社會通病，但香港更為突出的是，在「佔中」等動亂出現後，社會與政府竟然是不辨道理地把政策和資源向年輕人偏向，卻不要求他們努力與付出，這變成更大規模、且是政府帶頭的進一步寵溺年輕人。方便他們進入政府做官，美其名為培養人才，但不給他們磨練，怎樣算是培養人才呢？倒是製造出在政府架構裏的特殊年輕人階層。這或許可以稱為行政吸納年輕人的政治，有類於殖民地政府時代的行政吸納的方法。



年輕人可以有理想，但不是必然。在物欲橫流的世代，他們的理想早已變成房子、車子和悠閒但高薪的工作，變成為個人主義的理想，未必顧及社會。年輕人可以不世故，但並不是沒有利益。與成年人相比，利益追求差別不大。只是世故未深，手段不及。世故未深亦反映他們的知識、經驗與智慧不足。



事實上，在今天全球化、網絡化的錯綜複雜社會、經濟與政治環境裏，年輕人的不足正構成他們的競爭劣勢，此所以發達社會的政治、經濟、金融，愈是傾向於由年長者領導，因為他們由閱歷、經驗產生出的智慧與人脈關係，並非年輕人可比。即使民粹主義有個別年輕人作領導，但總體還是年長者佔優，且年長者不是五、六十歲，而是六、七十歲。



年輕人容易反叛，卻從來容易被成年人利用，主因是他們分辨能力不強，容易天真衝動。因此，要成功的話，必然要與成年人、老年人結合，各取所長，各補所短，並且可以培養年輕人。



林鄭要協調各階層是正確，張建宗之討好年輕人，只是愚蠢的公關！