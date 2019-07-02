毛皇帝同國內外各種敵人鬥爭，多次總結經驗時說，前一段我們後退一步，就是要顯示出我們的反擊是被迫的，是逼出來的。讓他們猖狂一點，好顯示出我們的威力。這就叫有理、有利、有節。敵人猖狂進攻在先，我們反擊在後；你先發制人，我後發制人。總之是要打反擊戰，這就是我們的基本策略。



今次香江修訂《逃犯條例》風波，朝廷又遇到了這種情況。在反對派和外國勢力公開勾結串通下，在他們十分成功的蠱惑欺騙煽動民眾下，在他們的精心策劃、周密部署、組織動員下，在香江府衙港英餘孽、無間道、戰略潛伏分子狡詐配合、大演雙簧和苦肉計之下，在「大國競爭」、老美遏華、試圖在香港大搞奪權鬥爭的背景下，他們掀起了回歸以來最大的政治風暴，大有黑雲壓城城欲摧之勢。



對此，林鄭特首和香江府衙的即時反應是跪低投降，他們用的策略是朝廷若不接受「跪低」，那就辭職不幹，香港就會馬上大亂，朝廷迫於無奈只好「後退一步」，還要受脅迫公開表示「理解、尊重、支持」林鄭！唾面自乾，其結果乃中央威信大失，林鄭政府更加自恃不論惹出甚麼大鑊，朝廷都非要用她不可。她在中央面前才是「好打得」，驕縱之氣更盛；反對派氣燄也更盛，進攻更猖狂。愛國愛港陣營慘被出賣，志氣被滅，幾乎喪失戰鬥力。二十二年來，「一國兩制」的踐行從未像今天這般衰微破敗，岌岌可危。



「亡羊補牢，猶未晚也」，朝廷此役之敗，到了今天，無論是工作方針出了問題也好，錯判形勢也好，所「信」非人、所託非人也好，迫於無奈也好，皆已不重要。重要的是敵人猖狂在先，朝廷能不能反擊在後；敵人已先發制人，朝廷敢不敢後發制人，打好有威力的反擊戰，打好對敵殲滅戰。



這場大戰役，反中亂港集團中所有五花八門的牛鬼蛇神都跳了出來，一些無間道、潛伏者也暴露了真面目，朝廷若反擊、若殲敵，時機最佳、理由最充足，全看怎麼審時度勢、痛下決心也。