在「點指兵兵」遊戲中，兵捉賊是天經地義的，正如貓捉老鼠是自然規律一樣。然而這年頭禮崩樂壞，正邪不分，賊竟然比兵更囂張更狂妄。在反對派掀起的反修例惡浪中，警方成為政治磨心，不僅備受羞辱，許多警員及家屬更被起底及恐嚇，甚至被威脅「殺全家」，簡直到了無法無天的地步。更匪夷所思的是，反對派不但沒有譴責這種明目張膽的恐嚇言論，反而要求成立獨立調查委員會徹查警方是否濫用武力，顛倒是非，莫此為甚。



何謂濫用武力？看看美國警察如何對待黑人、歐洲警察如何對待示威者就知道了。單是法國黃背心運動，警方就拘捕了數以千計示威者，最少有數十人因警方執法而受重傷，包括失明、斷肢等等，當中部分人更是受到警方橡膠子彈攻擊。反對派平時總喜歡提國際標準，唯獨這方面不跟隨國際標準，而是自訂標準，將香港警方依法維持秩序稱為「濫用武力」，將任勞任怨的前線警員稱為「黑警」，並兩次圍堵警察總部，極盡羞辱之能事。



司馬昭之心，路人皆見。反對派刻意煽動仇警情緒，無非想迫使警方放軟手腳，不敢或不願執法，以便他們為所欲為，從而達到不可告人的政治目的。在反對派淫威之下，港府已經全面跪低，特首等一眾高官齊齊龜縮，只有警方守着最後一道防線，萬一連這道防線也失守，香港勢必徹底淪陷，變成暗無天日的葛咸城，這正是反對派及其背後的外部勢力最想見到的結果，難道所有香港人都願意陪葬？



這場政治風暴鬧到現在，誰在破壞香港，誰在守護香港，一切都已清清楚楚。部分市民受到反對派蒙騙而走上街頭，並不奇怪，部分年輕人出於衝動而胡攪蠻纏，也不足為奇，但如果至今還不懂得獨立思考，不懂得分辨是非，那就真的是無藥可救了。前天的撐警集會逼爆添馬公園，證明公道自在人心，許多香港人還是理智的、正義的。