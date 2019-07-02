七月一日，香港午間的太陽很猛烈，但市民望向前方，總是黑壓壓一片，暗無天日，是被遊行如儀的示威者遮掩了視線，也是被籠罩社會的陰霾影響。



之前一日，添馬公園有大型集會支持警方執法，大會稱有逾十五萬人參加，警方稱高峰期人數約為五萬多人。數字其實不是最重要，就像反對派吹噓單日二百萬人上街，即是每四個香港人有一個遊行，稍有常識的人都會知道這根本是天方夜譚數字。撐警集會的最大意義是讓反對派知道，讓香港所有市民知道，香港不只剩下一邊聲音，還有很多人對連串暴力衝擊感到不滿，支持執法者採取行動，維持治安。



反對派為了達成奪取管治權的陰謀，不惜破壞社會秩序。愛香港就先搞亂香港，這是哪門子道理？連香港地標之一，會議展覽中心也因為示威影響，被迫在星期天封閉，聞所未聞，可見情況已經到了不能收拾的地步。



有數名歌星、影星因為在撐警集會站台，說聲多謝執法者，便惹起鋪天蓋地人身攻擊，說要罷看、罷聽他們的作品，有自稱粉絲甚至展示用錘子打爛某殿堂級偶像的唱片。他們的偶像究竟做錯了甚麼？勇於站出來表達心聲？明知引起爭議亦要忠於自己理念？反對派不是追求言論自由嗎？原來就是一言堂，不容異己。



網上有流傳短片指黑衣青年與家人吃飯時，因為遊行意見分歧而爭吵，相信很多人都有這樣的經驗，手機上家庭親友聊天群組只要有出現政治議題，便會你一言、我一句，不歡而散，甚至退群，這又何苦呢？



香港社會就像一家人，應該團結求同存異，和而不同，無休止的內訌不但撕裂社會，更埋葬了香港的未來。大部分市民都不熱心政治，只求安居樂業，特區繼續繁榮安定。此刻，大家的共同希望，就是社會秩序盡快回復正常。