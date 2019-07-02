林鄭月娥「神隱」十二日後終於露臉，昨日出席「香港回歸二十二周年慶祝酒會」，她在會場內行禮如儀的官腔演說，可以回應場外沸揚的民意，和解決當前的困局嗎？



林鄭說：「近月發生的事，令市民和政府之間產生矛盾和紛爭，也令我徹底明白，作為從政者，不時都要警醒自己，要準確掌握民情。我亦深切體會到，縱使有良好意願，也必須要開放包容；縱使政府須重視行政效率，也必須耐心聆聽。」怎麼要到特區政府修訂《逃犯條例》引發政治風暴，管治危如累卵，社會動盪不安，林鄭才「徹底明白」要準確掌握民情？原來，之前兩年，以林鄭為首的特區政府是完全不了解民情，對社會脈動、民意歸趨，蒙昧無知一至於此！原來，主要官員人人日薪逾萬元，高薪厚祿，尸位素餐，不知愧恥！香港已到了最危險的時候，林鄭所謂的「開放包容」和「耐心聆聽」，語焉不詳，令人失望。



她表示「會吸取教訓，確保政府日後工作更貼近民心民情民意，積極回應社會大眾的所思所想所求。最基本的第一步，是政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新」。林鄭去年底在北京述職時獲習近平稱許「志不求易，事不避難」，意氣風發，更對傳媒表示這八個字就是她領導新一屆政府新的管治風格。事隔半年，林鄭「志不求易，事不避難」的管治作風闖下彌天大禍，六月十八日「真誠向香港人道歉」之後聲沉影寂十二天，現在又說「政府的施政風格需要改變」，她「大徹大悟」之後的所謂改變，只不過是任何一位政府領導人的為所應為，是本分，但林鄭卻煞有介事，視為「讓大家重拾信心，讓香港重新出發」的「變法新政」：



「我會加強政府整體就不同政策或社會關心的議題，與不同人士溝通，並進行更全面、準確、及時的民意分析，以更好地掌握民情。」這是否等於承認之前漠視民意，目中無人？「我會透過不同途徑主動接觸不同背景的年輕人，聆聽他們的心聲。」那麼，以權貴及富二代為主的青年事務委員會，是否應該立即解散，或者重組呢？至於「我和團隊會進一步加強行政立法溝通，目標是提早在政策醞釀階段，了解不同黨派議員的關注。」這本來就是「行政主導」缺乏制衡的政府「自我完善」的應有之義，但過去兩年林鄭自恃建制派在議會人多勢眾，為所欲為。



特首林鄭月娥不下台，特區政府及行政會議不改組，律政司司長鄭若驊繼續破壞法治，林鄭月娥沒有因為她一手造成的巨變而洗心革面，是不是要把撥亂反正、「除惡務盡」的任務交給憤怒的民眾呢？