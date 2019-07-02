反修例風暴造成的震盪一波又一波，警隊更首當其衝，成為攻擊目標。私隱公署接獲二百宗警員遭起底、誹謗、恐嚇的投訴，警司協會更收到逾千警員的資料被違法公開的個案，當中更包括警員的家人妻兒被恐嚇「死全家」。言必法治、民主、人權的反對派政客，對網上欺凌歪風不但沒有制止，反而煽風點火，其虛偽醜惡和雙重標準，令人不齒。



面對反對派瘋狂攪局，示威者暴力衝擊，負責維持社會秩序的警隊不嚴陣以待，強力反擊，難道要打開大門任人佔領？示威者既要走上街頭鬧事，又要警察呵護錫住，世界上還有比這更荒謬更便宜的事嗎？不看遠的，就看最近法國的「黃背心」示威，當地警察絕不手軟，至今已有超過一千人被捕，多人死亡。香港警察用警棍、催淚彈驅散示威者，放諸全世界反政府示威之中都算克制和小兒科，香港人承平太久，未見過「大蛇屙尿」，被別有用心的政客挑撥離間，小小事就當作天大的事，警察慘成出氣發洩對象，冤哉枉也。



最令人看不過眼的是，公院醫護團體又來攙一腳，指摘警員在醫院查案侵犯病人私隱。這就好笑了，難道犯罪分子的私隱凌駕於公眾安全？別說公院經常性丟失病人資料，病床貼病床，早就沒有私隱可言，何況網民將警員起底恐嚇，才是貨真價實的侵犯私隱，為何不見這些「政治醫生」開聲譴責？



今日的香港，是非顛倒，黑白不分，反對派及其支持者說的就是真理，其他聲音一律視為歪理，簡直豈有此理。日前有團體發起撐警集會，市民一呼百應，足證公道自在人心。反對派對此不是予以尊重，林卓廷等人還要挑動群眾搞事，一些出席集會的演藝明星慘遭網民批鬥。示威者堵路辱警就可以，換了被另一立場的人反擊就不能接受，只許自己辱警，不許別人撐警，這就是反對派及其支持者的民主了！