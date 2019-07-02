修訂《逃犯條例》惹起的社會紛爭擾攘至今，像是無有了期，香港局勢吃緊，很多人心情沉重。今日本欄就試換一個角度探討問題，討論的方向玄之又玄，信者自信之，不信者自不信，聊博讀者諸君一粲。



去年十月二十日，筆者發表過一篇文章，題為「香港今年樹倒而運衰」，所論者不止於某一年，而是從玄學角度分析香港整個命運特質，內文如是說：「如果把香港特區當作一個孩子，他是生於一九九七年七月一日，以天干地支標示，乃甲辰日出生。甲五行屬木，代表香港……生於炎夏丙午月，丙和午都是火，烈燄熊熊，火旺木焚，因此回歸之後港人性情大變，變得十分焦躁，很容易『辣着』，如果相信玄學的，這就叫天數使然了。」



古人說，「不知命，無以為君子」，不知命者，更難做一個出色的管治者。成功的管治者要通天道、地道以及人道。可惜治港團隊既不懂人道，沒能掌握民情，於天道、地道更是一無所知，故其不敗者幾稀矣！



從玄學角度看，香港特區五行忌火，出生時火炎土燥，最怕碰上夏天。要知道春天木旺，夏天火旺，秋天金旺，冬天水旺，每季交接前十八天，是土旺之時，這是五行正理，乃玄學常識中的ABC。



香港既然忌火，政府在夏天中就宜靜不宜動，該持盈保泰以待秋、冬。試看二○○三年五十萬人遊行反對《基本法》第二十三條立法，時逢夏天；二○一四年人大常委會作出「八三一」決議時，也是夏天；今年修訂《逃犯條例》亦在夏天。正如上文所說，香港火旺木焚，人們容易「辣着」，所以管治者要推出具爭議性的政策，就要懂避開炎夏才是。



要在夏天鎮壓示威，就更不宜用催淚煙，當知煙火同源，香港怕火，你還要火上加火，豈不更糟？我說嘛，要解決當前亂象，還是留待入秋後再出手吧。