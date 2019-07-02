近年來，「中國威脅論」被美國炒得沸沸揚揚，山姆大叔杯弓蛇影，甚至指「中國間諜已經成為整個美國社會面臨的威脅」，其危言聳聽，有時令人失笑。中國在軍事方面從來沒有「認叻」過，反而美國經常表示「中國在推進研究發展高超音速武器方面，已超過美國的研發進度」，也就難怪華府要制訂全面一致的政策來應對中國。



對於中國崛起，美國的確惶惶不可終日。隨着美國對「中國威脅論」的認知愈加深化，如何應對中國，甚至如何有力地打擊中國，已成為美國跨黨派的共識。去年美國參議院軍事委員會舉行名為「全球威脅」的聽證會，其國家情報總監、國防情報局局長等，均指中國花費巨資加緊提升太空作戰能力，並在全球範圍內利用經貿等手段構建自身的地緣戰略地位，對美國的影響力構成嚴重威脅。



事實上，特朗普提交的二○二○財年國防預算申請，總額高達七千五百億美元，同比上年升約百分之四點七。而從軍費投放的重點變遷，不難看到不少是針對中國的「威脅」。根據國防資源投入的優先順序，有幾個重點領域，即太空和網絡空間等新興作戰領域，二○二○年建成獨立「太空軍」，預算將一百四十一億美元投向能力建設；接着便是陸、海、空作戰能力的現代化，人工智能和高超音速等技術創新。



這些無不是針對「中國威脅」所作出的精心部署，尤其是太空作戰能力和高超音速創新技術。早在去年，美國國會便授權成立國防戰略委員會，要求入會的退休高官對美國國防戰略進行不帶黨派立場的評估；該委員會其後的報告指出，美國有可能輸掉與中國或俄羅斯的戰爭，呼籲政府每年增加百分之三至五的軍費，令美國不致失去軍事上的優勢。特朗普對此報告應會受落，因為軍事競爭有利他謀劃明年的大選，起碼可先向鐵桿票倉軍工巨頭來個「獻禮」！