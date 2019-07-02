連日來的反修訂《逃犯條例》風波爆發大規模警民衝突，當中不少年輕人作出激進行為。招致如此局面，不少輿論歸咎於教育制度，尤其是通識科的問題。



學校課程檢討專責小組日前提出初步建議，維持高中課程四個核心科目的安排不變，其中備受爭議的通識科，建議維持必修必考。考生如果選擇不做研究只作答試卷，文憑試最高只可以考獲第四級。



筆者等九名議員聯合回應，質疑小組未有規管課程內容，維持必修必考更是漠視學生選擇機會，促請政府必須正視民意，回應社會上對全面檢討、改革通識科的訴求。



社會一直有聲音希望政府把通識科轉為選修科，讓學生釋放更多學習空間，按照自己的能力和興趣選擇是否修讀通識科，或修讀其他更有興趣的科目；而專責小組建議通識科維持必修必考，完全漠視學生以及社會的強烈意見。



事實上，如果政府要認真處理問題，應該由教育做起，因為時下很多年輕人是從小已經被人「洗腦」，不論說甚麼都聽不入耳，導致不少年輕人敵視國家，教育局責無旁貸，通識科內容不作檢討，令人不滿。



目前通識科缺乏課程大綱，衍生不少問題，例如過分注重第二手資料，學生容易抄襲，前線教師沒有時間仔細檢查功課。再者，在缺乏足夠支援和資源下，老師難以處理獨立專題探究的工作量。過去考題近七成涉及政治議題，應該平衡經濟、環保等多個不同範疇，而且不應設必答題，讓學生可按個人興趣選答題目。特別是老師可自行決定教授內容，科目不受規範，質素變得參差，或令個別教師可加入偏頗題目。



目前通識科的設科學理不清、評估制度不足、目標不明確等，是明顯的弊端。通識科不應被列為必考科，而應讓學生修讀後自己決定是否參加考試，提供更多選擇空間予學生。