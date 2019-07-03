正論：暴燄焚城天人怒　奮起揮棒驅妖霧

二○一九年七月一日，香港回歸二十二周年紀念日，但在香港歷史，後世人或者會忘記這天本來的意義，只會記起當天是香港政局上最黑暗的一天，香港法治死亡的一天。黑雲壓城城欲摧，烈日被妖霧遮蓋，暴徒偷天換日，把金紫荊廣場的五星旗換上黑色區旗，最後攻入立法會大樓，大肆破壞，滿目瘡痍，慘不忍睹。



每年的七月一日，本來是紀念洗脫百年恥辱，香港回歸中國的歷史大事，卻被反中亂港分子「騎劫」，多年來都搞遊行示威，與慶祝典禮打對台。一直以來政府都是採取息事寧人、各有各做的態度，但求升旗禮如常舉行，漠視市民上街咆哮，懶理他們訴求。「鴕鳥政策」助長牛鬼蛇神氣燄，藉反修訂逃犯例風波，在七一大搞破壞，政府如驚弓之鳥，竟然退避三舍，升旗禮改為採用「雨天方案」，一眾嘉賓屈就到會展內觀看電視直播，實在情何以堪。



想不到更難堪的還在後頭，遊行之外，有暴徒以鐵籠車、器械及硬物衝擊立法會大樓，猛撼玻璃門意圖爆門入內，警方曾一度噴椒霧阻止，但數百示威者圍攻七小時，終於攻陷大樓，亂打亂砸噴漆，甚至會議廳內的區徽亦被塗污。警方一直退守，亦無採取強而有力的行動，直到凌晨才施放催淚彈清場。



劫後的立法會雖然損毀嚴重，始終有修復舊觀的一日；惟香港政局因為今次事件，陷入萬劫不復，恐怕短期難以翻身。從民間怒火藉遊行發洩，演變成暴燄焚城，外部勢力奪取管治權的陰謀一步一步得逞。立會一夜淪為廢墟，莊嚴議事之地被盡情羞辱，令人不禁想起警察總部兩度被圍堵，兩者如出一轍，政府沒有認真追究警總被堵事件，無異給搞事者壯膽，執法機關都怕了他們，立法會豈不成囊中物？今次佔領立法會，下次會佔領禮賓府，林鄭月娥可以退到哪裏？退回舊東家英國？



不能退，政府已無路可退，再退不如直接宣布將管治權交給反對派。百足之蟲，尚且死而不僵，特區政府難道連蟲蟻也不如？從哪裏跌倒，便要從哪裏爬起，痛定思痛，做好檢討反思，方能有重生的一日。香港已到病入膏肓，彌留之際，想起死回生，必先對症下藥，驅內毒、抗外邪。特區政府積弱，歷任特首俱無管治之才，本來若能知人善用，還有一線生機。「昏主用之而不危，故能用人者，可以無敵於天下。」可是政府掌權者連相人用人的能力也匱乏，政府庸官廢人充斥，林鄭月娥千挑萬選的律政司司長鄭若驊，不但涉及僭建、秘撈瞞報等醜聞，而且怠懶失職，解說修訂《逃犯條例》不力，引致民意受誤導，可以說是罪魁禍首。「殺一儆百」，政府第一個要問責下台便是鄭若驊，讓所有公僕受到警惕。特區管治班子必須大換班，而且制度上亦需要翻天覆地的改革。善用人才，不分中港，不理黑貓白貓，若能幫助施政便是「好貓」。



貓捉老鼠，一隻老鼠也不能放過。政府與警方必須全力緝捕近日多次暴亂的一干人等，特別是今次搗毀立法會的暴徒，包括幕後黑手，萬萬不能為了妥協答應反對派放人。法律界人士指出，示威者涉嫌多項嚴重罪行，包括非法集結、刑事毀壞以及暴動罪，最高可監禁十年。



二○一六年旺角暴亂案，梁天琦及另一被告分別被判囚六年及七年，黃台仰及李東昇棄保潛逃，獲德國政治庇護。法官明確指出，法律上只有違法守法之分，即使有政治不滿，絕對不容訴諸暴力，需判予阻嚇性刑罰。有律師指七一刑毀立會情節較旺暴案更嚴重，理應判處更重刑罰。



香港年輕人已經到了目無法紀，任意妄為的地步，過往「警察捉人，法庭放人」造成僥倖心態，以為參與暴力衝擊可以全身而退。治亂世，用重典，商鞅「作法自斃」，嚴刑峻法令秦國強大一統天下。明太祖朱元璋「吾治亂世，非猛不可」，確保明朝開國數十年太平安樂日子。



戴耀廷等人在一三年已經提出所謂「公民抗命」，佔領中環金融區交通要道，政府卻掉以輕心，未有防微杜漸，任由戴妖等人散播「違法達義」種子。一年間萌芽遍地開花，多少年輕人受到荼毒。星星之火，可以燎原，佔領行動一發不可收拾，出動催淚彈捱罵後，政府竟然採取放任態度，七十九日佔領行動，遺禍深遠，補救措施亦不到位，檢控佔中一拖再拖，戴耀廷等九名搞手要在兩年後才檢控，再兩年後即今年才判刑，而且逾半獲得輕判，毋須入獄，根本沒有足夠阻嚇力。君不見旺暴案判處重囚後，所謂本土派及勇武派銷聲匿迹一段日子嗎？但佔中案輕判後，只隔數月便爆出反修例風波，可見放生一個，等於鼓勵一萬個。昨日因，今日果，特區政府根本是自食惡果。



最令人氣憤的是黎智英等三十九名佔中搞手，至今依然逍遙法外，律政司怎向公眾交代？是否有不可告人之理由，或者有難言之隱？姑息養奸，報應在眼前。黎智英繼續公器私用，壹傳媒《蘋果日報》繼續煽動鼓吹示威抗爭，市民都不禁問，如此猖狂是否得到官方御准？其中黎智英更似有司法保護傘，涉黑金秘捐安然無事，刑恐東方報業記者案兩年來亦似絲毫無損，東方及受害人先後十二度去信質問律政司都被敷衍虛答，致令黎更加有恃無恐。



一從大地起風雷，便有精生白骨堆。僧是愚氓猶可訓，妖為鬼蜮必成災。回歸二十二年，反中亂港勢力作惡從不間斷，而且愈演愈烈。政府既要肅清內鬼，亦須剷除外敵。是敵是友要分得清清楚楚，停止迫害愛國愛港的東方報業，取締誨淫誨盜、鼓吹暴亂的壹傳媒，佔領行動三十九名搞手要盡快起訴，免得他們繼續妖言惑眾，煽動暴亂。除惡務盡，必須連根拔起，不容死灰復燃。倘若港府不管、中央不理，放縱洋奴漢奸挑戰一國兩制行為，一國根基鞏固雖不怕，兩制卻是試管嬰兒恐防養不大，不堪風吹雨打，二十二年來事實證明，已經是瀕臨壽終正寢。



金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃。一國兩制荒腔走板，特區政府沉疴難起，已到不能再差的地步，若要重見天日，必須奮勇揮起金剛棒，降魔伏妖。中央政府還要等到何時才肯出手撥亂反正？明年七一，香港能夠撥開妖霧見青天嗎？



