功夫茶：資助整𨋢堅離地　制訂政策堅冇腦

武俠小說有句名言︰「最危險嘅地方，就係最安全嘅地方。」香港地都市炸彈四伏，出街可能冧樹冧窗中頭獎，搭𨋢更分分鐘變玩跳樓機，掉番轉就差唔多！



就講搭𨋢，大家千祈唔好睇小，香港地高樓大廈林立，每人每日梗要搭幾轉，有人計過數，升降機每日平均載客量達到三千萬人次，足足係港鐵幾個開。正所謂年紀大，機器壞，全港約有六千幢樓齡逾五十年嘅大廈，就算有𨋢都肯定殘過老殘遊記，耐唔時發生𨋢毀人傷意外，就係咁解。



咁當然喇，相對成幢大廈翻新，升降機保養維修冇咁複雜，跟得足啲，照計可以減少意外發生，弊就弊在官老爺不食人間煙火，制訂政策堅離地兼唔用腦，政策原意再好，市民都得物無所用，港府舊年提出資助舊樓業主優化升降機嘅計劃，就係最典型例子。港府喺施政報告講到實牙實齒，話會喺今個財政年度起嘅六年內夥拍市建局，動用廿五億元進行相關計劃，仲話成功申請者最高可獲資助工程費用六成，每部𨋢上限五十萬元添。



驟耳聽的確幾吸引，可惜魔鬼藏於細節中。按照計劃，市區單位平均每年應課差餉租值唔可以超過十六萬二千，新界單位限額更低至十二萬四千，結果市民反應冷淡，當局至今收到嘅申請只涉及一千三百多部升降機，佔合資格總數一成咁大把。



聽吓關注團體點講喇。以市區一幢幾十年樓齡嘅幾百呎細單位計算，郁吓都超過每年應課差餉租值上限，變相將好多有需要嘅業主拒諸門外，如果當局唔放寬上限，估計下一輪申請數字只會更低。



冇計喇，班高官薪高糧準，一個二個住大屋養番狗，早就同個社會脫晒節。佢哋玩吓手心諗，坐擁幾萬呎House嘅係業主，手揸幾十年樓齡豆腐膶唐樓嘅又係業主，大家都係「有錢人」，使咩政府救濟？講開又講，官老爺呢類晉惠帝式笑話，簡直不勝枚舉。好似運房局局長陳帆咁，拓土建屋無方，一味搞花招敷衍民意，度出條「未補價資助出售房屋出租計劃」嘅爛橋，鼓勵業主分租單位畀輪候公屋人士，結果又係無人問津。好簡單，既然「共享生活」咁過癮，點解佢唔帶頭分租官邸？



講起呢條光頭佬，功夫茶當堂火都嚟埋。香港「𨋢禍」愈演愈烈，佢老哥做機電工程署署長嗰陣監管不力，難辭其咎，點不知光頭陳搞到市民坐「爛鬼升降機」，自己卻坐「白金升降機」紮職問責局長，官銜人工三級跳，應驗「能不稱其位，其殃必大」嘅古訓。你哋話嘞，成個管治班子拉雜成軍，劣幣驅逐良幣，香港仲唔死呀？



