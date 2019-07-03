世界視線：念念不忘閱兵夢　特朗普一味要威

美國七月四日國慶前夕，總統特朗普重提在首都華盛頓舉行閱兵儀式的計劃，閱兵當天配合總統本人對全國進行講話。據悉，特朗普連名字也想好了：「向美國致敬」，由於七月四日已迫在眉睫，特氏再提此議，相信是有一定把握。



眾所周知，特朗普自上任以來，一直念念不忘要搞一場盛大閱兵儀式，好讓自己在世人面前大大的露臉。特別是前年特氏前往巴黎出席法國國慶閱兵儀式，回來後讚不絕口，極言那是「他看過最棒的閱兵之一」；加上之後訪華，更對北京的閱兵儀式留下深刻印象，頓生「大丈夫當如是也」之慨。



有人形容，特朗普執意要搞「更強更大」的閱兵式，口氣就像見到其他富豪擁有最新款私人飛機，嚷着「我也要一架更好的」。事實上，去年七月特朗普跟俄羅斯總統普京在芬蘭舉行首次峰會，媒體便拿普京的豪華座駕跟特朗普的專車相比，發覺前者無論在「體形」以至性能均稍勝一籌，據聞特氏為此耿耿於懷，矢言要「勝回一仗」。



特朗普此前要求舉行閱兵儀式，結果因為「費用太高」而不了了之，他今次明顯學精了，主動提出首都道路恐不堪重負的憂慮，透露坦克以及其他重型軍車將不會參與典禮；而整個活動的預算開支，亦由之前千萬美元計大幅壓縮至百萬美元以下。只是如此一來，距離特氏心目中的「耀武揚威」不可以道里計，饒是如此，他仍願意「袋住先」，其心意之堅決可見一斑。



問題是，即使是「縮水版」閱兵，也難逃自由派的口誅筆伐。他們指出，整個二十世紀，美國只舉行了三次大型閱兵，第一次是一九一九年慶祝一戰勝利；第二次是二戰結束；第三次則是第一次波斯灣戰爭美軍凱旋而回，接受老布殊檢閱，相對而言，特朗普的確師出無名。更重要的是，「大閱兵」這一套往往跟中國、俄羅斯一類「極權國家」關係密切，山姆大叔搞這一套恐有「自貶身價」之虞。當然了，敵人反對的我們就要擁護，自由派愈是喧嚷，特朗普只有更決心一償夙願。



