神州觀察：縱容囚犯挖地道　警黑又踐踏法治

監獄的設立是為了懲罰犯罪，以確保壞人必須為所犯的惡行付出代價，同時使之與外界隔離，避免再度危害社會大眾，其重要性不言而喻。惟若負責執行監管及懲罰的獄方人員玩忽職守，乃至徇私枉法，爭相充當囚犯的保護傘，則一切都無從談起。



內蒙古錫林浩特監獄一名在囚黑幫分子，早年因搶劫罪被判處十一年有期徒刑，服刑期間既不肯參加學習改造，又無任何重大立功表現，卻能屢獲減刑並提前出獄，累計少服近半刑期。不但如此，該犯在獄中還可住單間、開小灶，甚至指使其他囚犯為其挖通地道，自由進出監獄，並在外面繼續為非作歹，又是開車撞死人，又是將人打成重傷，亦可毫髮無損，簡直匪夷所思。



有網民調侃說，監獄發生這種事太過魔幻，就算拍戲也不能這樣拍，經典如《月黑高飛》中的男主角，出逃隧道也是一錘錘偷鑿多年而成；現實如墨西哥大毒梟古茲曼，也得從獄外找人為其挖通隧道。再沒人比得上中國監獄的黑老大，不但敢讓囚犯公然為其挖地道，更有獄警為之保駕護航，出入監獄暢通無阻，此舉足以令其「名動江湖」。



隨着本案的深入查處及案情公布，亦將當中的重重腐敗黑幕徹底掀開。據查，自監獄長至副獄長，再到監獄紀委書記、調研員、各科室、監區等十六名獄警紛紛涉案，甚至連囚犯違規出獄再度惹禍，獄方亦為其編造好虛假考核材料，並由其他囚犯代為簽字，蒙混過關，堪稱無法無天。堂堂一座監獄儼如犯罪分子的私家別院，執法者竟成了黑老大的跟班，並為其提供「度身訂造」的服務，不可謂不諷刺，而這對中國法治又是怎樣的羞辱！



都說內地司法腐敗，警黑一家親，其實這類說法半點也不曾冤枉過他們。別看近年掃黑除惡行動進行得如火如荼，黑惡勢力的保護傘被成串地挖出來，但相關腐敗情形始終未見減緩，以致動輒爆出黑警、護黑局長及公檢法一把手齊做保護傘的醜聞；或是當抓的不抓，應判的不判，或從輕判罰；黑老大獲違規減刑、假釋、保外就醫如同家常便飯，乃至高調出獄者亦大有人在；至於雲南昆明惡行纍纍的黑社會頭目孫小果「亡者歸來」一案，更是集眾多腐敗行為於一身，將內地司法踐踏得體無完膚。



不無遺憾的是，當局一再強調要對腐敗行為一查到底，絕不姑息，偏偏很多時候口不對心，就像本案所涉眾多獄警，多是給予黨紀行政處分，或降級撤職、少發退休金了事，至於刑事責任方面，當局更以過了追溯期為由不作追究，可見問責從來都是走過場，反腐敗能在這種環境下取得成功，除非有奇迹發生。



