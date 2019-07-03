香港法治已死！



暴徒圍堵警察總部已不是政治訴求，而是否定和挑戰香港的執法機關。衝擊立法會大樓，非法闖入後肆意破壞，更是攻擊香港法治的基石──立法機關，不僅是刑事非法行為，更是公然推翻香港的法治與法制，高舉英國殖民地象徵的旗幟在立法會內放肆，撕毀《基本法》，塗污區徽，在在顯示暴徒們推翻政權作反的意圖。



假若他們這樣的挑戰、攻擊，特區政府及警察還是視若無睹，只是作不痛不癢、全無行動的抗議譴責聲明，他們已公開說會繼續作亂下去，今後香港的動亂只會延續；保不住，下一步便是攻入政府大樓、特首辦公室和禮賓府。政府與警察的不行動和軟弱，正是助紂為虐，鼓勵更多無知、無賴、無聊的青年參加，毀壞香港的法治。



對於這次衝擊破壞立法會大樓，關鍵的問題是，警察為甚麼放任暴民衝擊，不作任何抵抗？是害怕媒體和示威群眾的責罵而逃避責任嗎？假如香港社會變成人多勢眾、大聲謾罵，政府與警察便要退縮退讓來迴避，放棄法律規定的權力和義務；這樣的政府與警察不僅是失職，也是暴徒毀壞香港法治的從犯！



為甚麼不在立法會大樓外面守衞？暴徒攻進之後，為甚麼不組織防衞反攻，而要提早撤退放棄？這是怎樣的戰術、戰略？



立法會在香港法治體制裏帶有最重要的政治象徵意義，公然破壞而無法律後果，便是縱容鼓勵！整個過程由媒體直播，便是向香港和世界公布香港法治受到攻擊，政府和警察束手無策、驚惶失措。這對香港和政府（包括特區政府與中央政府）的形象有何等惡劣的損害呢？



為甚麼警察沒有全力制止這樣的事端發生呢？



養兵千日，用在一時。為甚麼要示弱呢？即使是機關算盡，結果是賠了夫人又折兵，損失更大，影響更壞。



守衞立法會大樓必然與暴徒正面衝突，損傷難免，但警察流血而守得住（為甚麼守不住？），卻能給社會、警察與政府賺取維護法治的巨大聲譽，也可以阻止暴動繼續蔓延，不讓更多破壞法治的事件出現，對年輕人造成更惡劣的示範。



守與棄守，是主政者一念的決定，或許這便決定了香港今後的命運。香港的作用已經日漸減少，對國運影響不大，或可放棄，但千萬愛港守港的愛國之士便會對國家與政府失望，這豈是中央政府所樂見的？



大錯鑄成怎樣善後？不謀求反擊扭轉劣勢，所失會更嚴重、深遠和廣大。