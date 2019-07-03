四年多前政改企硬，七十九天的佔領行動被清場，之後旺角暴亂被敉平，「港獨」遭打擊，本土激進派挑撥中港兩地人民關係的種種卑劣行徑人人喊打，社會恢復正常。這個時候，香港出現了一個短暫的、被朝廷稱為「穩中向好」的局面。



然而，不旋踵，林鄭月娥提出對反中亂港勢力「大和解」主張，身體力行，還對港獨分裂分子姑息包庇，只有譴責，沒有行動，而香港司法大權又早在餘孽洋奴、政治無間道掌握之下，屢屢對反中亂港集團、佔中搞手、漢奸頭頭、黑金政治、暴亂分子提供司法保護傘，特別是醜聞不絕、居心叵測的鄭若驊當上律政司司長，所有這一切，令所謂「穩中向好」的局面很快向「亂中生變」逆轉，大風暴、大亂子、大危局日益逼進。



可是朝廷全然不覺，不知道自己的工作方針、林鄭特首治港的政治方向已經發生嚴重偏差和問題，正是「身在亂蛙聲裏睡，心從化蝶夢中歸」。



沒多久，亂蛙之聲終成鬼哭狼嚎，「反修例」的驚濤駭浪彷彿從天而降，亂石崩雲。林鄭月娥「化蝶」不成，遂變驚弓之鳥，立刻跪低投降。她的這個決定非常迅速，看不出有多麼「艱難」，更不像她平日裏「好打得」的風格。



其實，以林鄭的政治閱歷，身臨回歸以來種種政治風波，反對派的一貫所為，幾位前任特首的處事方法和結果，她哪裏會不知道「跪低投降」絕非「解決社會矛盾和紛爭」之道，絕不會讓猖狂進攻的反對派就此罷休，只會令其更加猖狂。那麼，林鄭此舉有何老謀深算？而跪低投降比「大和解」更能幫助反對派！實乃「大和解」之升級版也。



升級版推出後，一切按照更加有利於反中亂港的方向發展，按照這個可預知的結果發展，讓人看到這似乎是一個寫好的劇本。最有意思的是，面對此亂局，面對反中亂港者搗亂破壞，林鄭在「七一講話」中竟然還要大彈甚麼「聆聽意見」、「開放包容」的濫調，將她的跪低投降、助長反對派再度升級也。