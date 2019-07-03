香港反對派一直強調他們的遊行示威是和平的，並反過來指摘警方「濫用武力」，既要求獨立調查，更要求追究責任，非要人頭落地不可。但他們是否可以告訴全港市民，前天示威者衝擊並佔領立法會大樓到底是怎麼一回事？最少有十幾名警察被腐蝕液體灼傷又該如何解釋？難道這也算是和平示威？按照國際標準，外國警察面對這種混亂場面，早就採取武力了，開槍一點也不奇怪。只有香港警察才會如此忍辱負重，從頭到尾任由挑釁和羞辱。



有人也許對香港警察的忍讓無法理解，甚至認為警察已變成無牙老虎，其實這怪不得警方，當一個社會淪落到黑白不分的地步，前線警員動輒得咎，連維持秩序也被說成「濫用武力」，隨時「執法變犯法」，誰還願意執法？沒有人願意執法，香港將會變成甚麼社會？莫非這就是所有香港人希望見到的結果？



反對派也許會將暴力衝擊的責任推給少數激進示威者，但實際上，所有亂象都是反對派造成。若非他們顛倒是非，不會有這麼多市民受到蒙騙；若非他們散布「違法達義」謬論，不會有這麼多學生誤入歧途；若非他們煽風點火，不會有這麼多年輕人淪為暴徒。在佔領立法會的人群中，可以見到多位反對派政客的身影，這已足以說明一切。有反對派政客在鏡頭前試圖阻止示威者撞擊立法會大門，不過是惺惺作態而已，他們根本就是罪魁禍首，必須為暴力行為負責，必須為社會墮落負責。



世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。這班暴徒的背後有隻巨大黑手在操控、在指揮，所有暴力衝擊都是有預謀、有部署。他們不斷將暴力行動升級，昨天圍堵警察總部，今天衝擊立法會，明天可能攻佔政府總部，其目的就是要徹底癱瘓港府，奪取管治權。香港已經走到懸崖邊，港府無能為力，港人望天打卦，難道中央還能無動於衷？難道任由香港墜入萬丈深淵？