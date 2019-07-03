特區政府庸官廢物充斥，又分兩大種類，一種是好大喜功，多做多錯，有極端者更自以為「好打得」，強推政策，天怒人怨，特首林鄭月娥便是活生生的例子。另外一種則剛好相反，抱着典型公務員心態，「少做少錯」，「唔做唔錯」，未退休已經準備好退休，特區第二把交椅、政務司司長張建宗正正是這種老油條「典範」。由港英政府過渡到特區，從來不大起眼，卻一步步爬上權力高位，若問張司長有甚麼功績，大家可能毫無印象，當然也沒有甚麼大錯事把柄給人詬病。



張建宗最擅長便是在最敏感時間「低調」，最適當時候出現，然後說幾句場面話，兩邊都不得罪。像這次反修訂《逃犯條例》風波，張起初站在林鄭背後，「大樹好遮蔭」，示威者都不會把帳算在他身上，以為他可以又輕輕鬆鬆過一關，可是他上司林鄭超過十日未有公開露面，作為政務司司長，張建宗避無可避，惟有頻頻現身致歉。他還在網誌表示未來施政會「以青年為本」，去除「家長式心態」，耐心聆聽年輕人聲音。



這一番說話張以為可令緊張氣氛降溫，但適得其反，頗有「兩面不是人」感覺。有立法會議員批評當局如冥頑不靈的家長，只重複想說的話，至今仍未意識到真正問題，反會激起年輕人的怒氣，而且政府的所謂青年委員會成員不是超齡便是「富二代」，聲音不夠「貼地」。如果現有機制沒有問題，根本不會出現目前困局。



其實張建宗這番話字面上就有很大政治不正確問題，政策應該是以整體社會福祉為出發點，何以給年輕示威者衝擊了幾次，便變了「以青年為本」，是否代表政府向街上的憤青投降？下次有大批公公婆婆出來抗議，政府會否又改口「以長者為本」？其實解讀張的說話，變相承認以往政策忽略年輕人，所以需要補救。講多錯多，反映特區高官的質素難登大雅之堂。