特區政府遭遇成立二十二年來最大的挫敗和恥辱，然而，造成巨變的始作俑者特首林鄭月娥以及律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，仍然昧於形勢，戀棧權位，不肯下台問責。可以預見，矛盾紛爭、族群撕裂必然加劇，乃至人心虛怯，社會動盪不安。風雨飄搖，危疑震撼，香港將陷入萬劫不復之地。



七月一日晚上，成千上萬的年輕示威者包圍立法會，部分人更於晚上「攻陷」這個比橡皮圖章更不堪的議會，大肆破壞，宣洩累積多時的不滿政府情緒。林鄭月娥與政務司司長張建宗、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰，七月二日凌晨四時召開記者會，強烈譴責示威者暴力行為，表示對於立法會被暴力衝擊感到痛心，指相關破壞令人憤慨和震驚，強調對違法行為追究到底。林鄭月娥終於「檢到槍」，以為可以打輿論戰轉移視線，撥亂反正「扳回一城」。但是把這些已萌生「時日曷喪，予及汝偕亡」決心，亦一早準備承擔刑責的年輕「暴徒」逮捕歸案，治以應得之罪，就可以「讓大家重拾信心，讓香港重新出發」嗎？



以林鄭為首的特區政府，與香港年輕一代（主要是九十後和千禧後）愈行愈遠，所作所為甚至是與這一代人對着幹。能見度最低的政務司司長張建宗，在六月三十日的「網誌」如是說：「政府會透過不同渠道，用心聆聽青年人的心聲，了解他們的想法和需要，吸納他們的意見及建議……未來施政會以青年為本，去除『家長式心態』，放下身段，耐心聆聽年輕人的聲音。」張建宗似乎承認政府的青年政策是基於「家長式心態」制訂的，但更加正確的說法應是政府必須摒棄「家長式政權」的思維方式。哲學家康德有一段形容「家長式政權」的話這樣說：「一個建立在對臣民──就好比父親對子女般關愛原則的政府，稱為家長式政權。這種政府視臣民如同未成年子女一般，由於未成年子女尚無法辨別何者對他們有益，何者對他們有害，因此臣民也得被迫相信統治者的善意，依照統治者所做的判斷，才決定其追求幸福的方式。這種家長式政權乃是吾人所能想像得到最專制的政府。因為這麼一來，臣民的所有自由被剝奪得一乾二淨，他們也因此喪失了一切的權利。」



此間的政治權貴和既得利益者，對於青年譁變、娃兒造反不以為然，甚至認為這些「以身試法，破壞社會秩序」年輕人不識好歹，又或者蒙昧無知，受人利用。這些大人知其然不知其所以然，從無反躬自省，亦沒有真正用心去體會年輕人所處的困難，更加不明白他們為何要與政府以死相搏？