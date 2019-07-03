立法會被示威者佔領並大肆破壞大半日後，警方清場，他們即作鳥獸散，一些揚言會留到最後「慷慨赴義」的「義士」亦消失得無影無蹤。林鄭等高官賊過興兵，凌晨四點才出來見傳媒，指摘示威者破壞立法會令人髮指，對違法行為追究到底云云。



事後才擺出強硬態度，雖然窩囊，可能刺激示威者變本加厲，但遲做總好過不做。從示威者的訴求愈來愈多觀之，由最初的撤回修例和林鄭下台，變成釋放「義士」、追究警方責任，再到現在的成立獨立調查委員會及推出雙普選，正好應了葉劉淑儀所說，港府不能答應示威者訴求，否則他們必得寸進尺的「神預言」。



總之，示威者將立法會摧毀得蓉蓉爛爛，一些立法會主席的相片更遭到破壞，昔日尊貴的議事堂已經變得面目全非。反對派政客一直貓哭老鼠，在示威者衝擊的時候下跪攔阻有之，出力拉扯又有之，恍如做戲一般。其實這些「暴徒」都是他們煽動和養大的，易請難送，易放難收，現在連政客返工的地方也沒有了，真正的白𢭃人工了，不是求仁得仁嗎？



最離譜的是公民黨，一班藍血大狀個個熟悉法律，竟對示威者刑事毀壞、非法佔領的行為視而不見，不去譴責之餘反將所有責任歸咎於政府，顛倒是非，莫此為甚，難怪同為法律界中人也為之不齒，批評公民黨「視法治為無物」，「是法律人的悲哀，也是香港的悲哀」。不過說這麼多也是嘥氣，大狀黨就是知法枉法，正是鼓吹「違法達義」歪理的一大推手，他們明知示威者行動違法也要大力鼓吹，否則如何實現奪權大計？



當中尤以楊岳橋的所作所為最令人不齒，被踢爆其同為律師的妻子專責從事內地企業來港上市業務，一邊反中亂港，一邊賺中國的錢，賺個盆滿缽滿。楊還洋洋得意，聲稱外父一家都很「黃」，擺明既要吃飯又要砸鍋，都可謂無恥。