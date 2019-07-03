事有必至，理有固然，能通達世情者就會知道，有些事物的發展只能向某一方向走。



六月二十二日，其時香港局勢嚴峻，因為修訂《逃犯條例》而引發的示威愈演愈烈，很多人認為快則在G20峰會前，慢則在七月一日前，此地的政局必須來個了斷，要麼特區管治班子改組，要麼用強烈手段掃平示威，否則香港熬不下去。但是筆者不以為然，當天在本欄發表了一篇文章，題為「採拖字訣待民意逆轉」，文中說：「權衡輕重，目前最適合的，還是讓現屆班子勉力支撐下去，再次採用拖字訣，靜待民意逆轉。反對派鬧得多了，就會逐漸失去民心。」



如今G20峰會結束了，「七一」也過去了，事實證明管治班子並無改組，亦沒有用強力手段掃蕩反對力量，用的正是拖字訣，而種種迹象顯示，民意正在逆轉。



「七一」遊行人數遠遜於預期，連最愛「作大」的民陣也說只得五十五萬人，跟上一次遊行比較，人數幾乎少了四分之三。大律師公會極力反對修訂《逃犯條例》，本來跟示威者是同一立場，但爆發攻佔立法會事件後，大律師公會主席馬上走出來，譴責示威者的暴行。



林鄭月娥至今仍然穩坐特首之位，早已超過了部分評論者預言她會下台的日子，而且看樣子她還會做下去。林鄭正帶領着管治班子組織一場輿論反擊戰，暫時的戰果還算不俗。



警察如果有心要捍衞立法會大樓，當然守得住，七月一日他們是刻意不堅守，目的是要祭出照妖鏡，讓反對派的真面目現形。早前號稱有二百萬人上街，其中一個目的不是宣稱示威者不是暴徒嗎？七一當天，警方就是要讓事實說話，如果示威者不是暴徒，為甚麼在警察退守後，立法會大樓內會被破壞得像個爛攤子？如今示威者暴力的一面開始呈現了，特區班子拖着拖着，逐漸便重奪了輿論的話語權。