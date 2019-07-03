香港回歸二十二周年當天，立法會大樓被示威者攻陷，數百名示威者晚上暴力撬開鐵閘，如潮水般湧入大樓大肆破壞，到處噴漆，塗污會議廳內區徽，在主席台前展示港英旗，搗亂保安室、士多房，又拆下及噴污立法會主席梁君彥、前主席曾鈺成、范徐麗泰的油畫，更闖入秘書處，翻出機密文件……



七一「㷫」回歸，無能政府如臨大敵，晨早大封路，升旗儀式採用雨天方案，林鄭及一眾嘉賓坐船赴會，在會展大禮堂透過電視屏幕觀禮，是○四年以來首次使用這個方式，所謂「基於保安理由」，其實就係心怯，失威到極！龜縮近兩星期的林鄭，致詞時又係廢噏會「吸取教訓，改善施政風格，更開放、更包容」云云。



而當晚一大班示威者強攻立法會，警察儼如「罷工」，任由憤青暴民如入無人之境，致使立法會萬劫不復，寫下特區恥辱的一頁，令本港政局進入最黑暗時代！事後吾人又係聽到一大堆廢噏，林鄭一臉灰黑，在凌晨四時召開記者會，就係聽佢「感到痛心、嚴厲譴責、極度遺憾」。阿姐，你唔瞓老朽都要瞓㗎！半夜三更開乜鬼記招，真係九唔搭八！



警隊「一哥」則批評有關行為令人髮指。喂，你唔出聲冇人話你啞，警方任由示威者闖入立法會大樓，恍如哪吒大鬧東海，事後就話驚引起恐慌人踩人，唉，如果啲暴徒喺立法會內放燃燒彈或縱火，後果更不堪設想呀！身為「一哥」指揮無能，進退失據，使特區政府蒙羞，理應問責下台！



至於保安局局長李家超，事後一味指示威者或已觸犯《公安條例》等一系列罪行。唉，嗰班憤青視死如歸，有啲仲話要「死喺立法會」，民不畏死，奈何以死懼之，李局長，唔好戇成咁好唔好？



林鄭及其管治班子已徹底暴露管治失效及毫無意志力，下台吧，否則你「不會死得去」，香港就瓜到直一直！香港再經不起多一次蹂躪和羞辱！