前天是香港回歸二十二周年，本來應該是各界一起慶賀的日子。但是，一大批蒙面黑衣人再次發起暴力衝擊，非但把金紫荊廣場的五星旗換成黑色旗幟，更加得寸進尺，暴力衝擊立法會大樓，以鐵枝、鐵籠車、磚頭等撞毀立法會的玻璃門，闖入大樓內並大肆破壞。



立法會大樓在回歸二十二周年之日完全淪陷，受損程度簡直是滿目瘡痍，相信絕大多數重視法治精神、拒絕暴力行為的香港市民，看到這一幕幕令人難以置信的震撼畫面，無不感到心如刀割、義憤填膺。



暴徒的暴行受到廣泛譴責，批評滋事分子的所為已超越香港的法治底線。法律界人士指出，他們干犯的罪行可包括「非法集結」、「刑事毀壞」、「在公共地方管有攻擊性武器」甚至是「暴動」。



香港大學法律學院教授陳弘毅發表聲明指出，示威者整日的大肆破壞，令人「慘不忍睹」。而公民黨等反對派政黨對事件的聲明，非但拒絕譴責或阻止那些對立法會的暴力破壞和「佔領」行為，更加推卸責任，說成是錯在特區政府。公民黨的核心成員理應包括大律師，卻竟然縱容暴徒，陳弘毅形容有關聲明「令人感到痛心」，踐踏法治，除了是法律界的悲哀，更是香港的悲哀。



警方在多番警告暴徒之後，昨日凌晨之後進行清場，有序地驅散了在立法會大樓內外集結的激進分子。但這些暴徒的行動料還未終結，警方必須對此加以防範，嚴厲執法並且嚴懲暴徒，不可姑息任何一人，阻止暴徒的行動繼續升級。



社會各界必須攜手合力，譴責暴徒行徑，盡快讓社會重回正軌。香港是法治城市，絕大多數市民都是熱愛香港、支持正義法治，故筆者和他們都會堅定不移支持警方嚴正執法，遏制一切非法行為，讓香港早日回歸法治和穩定。