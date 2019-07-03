法治、包容、理性、務實、多元化及穩定，一直都是香港人引以為傲的價值觀及成功的基石，縱使大家意見不同，都能尊重別人的發言權及理性討論問題。然而，《逃犯條例》修訂風波發展至今，正瀰漫着另一套價值觀，便是誰大誰惡誰正確。有人開始不依賴法律去規管及化解矛盾紛爭，甚至以群眾、政治壓力或暴力手段，要求釋放或放棄檢控涉嫌犯法人士，干預獨立刑事檢控工作。再者，連串暴力衝擊立法會事件，甚至是警察遭暴力示威者用腐蝕性液體或粉末襲擊，已令香港法治及治安不斷受到嚴重的衝擊和損害。



當有人不敬畏法律，不害怕違法，暴力衝擊立法會，在立法會內撕掉《基本法》，甚至是掛上港英旗，彷彿蒙了面便有權目無法紀，警隊便是法治及香港繁榮穩定的最後防線。為甚麼調查的對象反而是警隊？法律面前人人平等，不論違法者是違法衝擊者還是警察，法庭也可獨立公正的審理每一宗案件，過往亦有警員使用不當武力被定罪。另外，監警會也可發揮行之有效的監管投訴警隊機制。成立獨立委員會調查警隊，只會令社會不同意見人士更加對立，無助修補社會撕裂，警隊作為香港法治及治安的最後防線也會繼續成為政治磨心，無助解決香港現有的管治、政治及治安困局。



香港政府已停止修訂《逃犯條例》在立法會大會的審議工作，《逃犯條例》修訂草案亦將於明年七月本屆立法會任期完結後失效。要求停止修例的目的已達到，大家再糾纏於斟酌字眼，對修補社會撕裂並無好處。



我相信大部分支持或反對《逃犯條例》修訂的人，都是支持和平表達意見，目的也是希望香港法治更好，社會更安全，只可惜政府宣傳解說聆聽工作不得其法。儘管如此，修例風波已發展至有警察及其家人「被起底」，警隊維護法紀竟被暴力違法衝擊者指摘為「知法犯法」。有記者被阻報道實況，甚至也「被起底」。言論及表達自由，甚至新聞自由、個人安全及社會公共秩序都受到嚴重傷害，法治更是岌岌可危。



若有一天，律師在庭上代表當事人，不同政見人士對律師進行「起底」， 然後律師及當事人又怕法官是否曾公開表達政見而有不公，又或者法官在審判案件後怕被包圍而扭曲判詞，這情況大家是否樂於看到？政治絕不能凌駕法律，暴力更不能取代法治。我們絕不能容許有人因不同政見而被欺凌，終日活在惶恐之中，說每一句話都要思考自己的安危。這是一個法治社會絕不容許出現的。



終審法院首席法官指出，律師有責任在法治受到損害時挺身而出，維護法治。儘管我在過去數星期遭受不同程度的騷擾以及恐嚇，但我仍然堅持譴責連串暴力衝擊立法會的違法行為，支持警隊嚴正執法，支持律政司獨立以及無畏無懼的執行檢控工作，使違法者接受法律制裁。



讓我們一起回歸法律，各人在行使一己的權利及自由時，尊重別人的自由和權利，回歸以法律為準則，再次求同存異，和平共處，重建多元化及包容的社會。獅子山下香港精神，希望在明天，讓香港重新出發！