世界視線：德防長倘掌歐盟　英脫歐大禍臨頭

德國總理默克爾提名該國防長萊恩接替容克擔任歐盟主席，獲得大部分歐洲領袖支持。事前多國就提名人選問題鬧個天翻地覆，法國總統馬克龍銳意弄垮歐洲人民黨及其後的德國保守勢力，拒絕了默克爾原本屬意的韋伯；日前廿八國領袖談判十八小時無果，波匈捷斯意五國皆否決了妥協之選、社會主義者蒂默曼斯，氣得她大力關門離場。如此僵局，萊恩究竟如何脫穎而出？



首先，萊恩的法語背景擄獲了馬克龍的心，更主要原因是法國可藉此換取該國代表拉加德執掌歐洲央行，拿下財政大權。其次，正如歐洲理事會主席圖斯克所說，提名萊恩可令歐盟四大高層男女各半，符合現時的政治正確。第三，她擁護歐洲一體化及建立歐洲軍，預料蕭規曹隨，穩定動盪不安的歐盟。



然而，歐洲議會上演了戲劇性一幕：英國脫歐黨主席法拉杰與眾黨員齊齊在開場時背向主席台以示抗議。距離期限十月三十一日只剩不足四個月，英國脫歐成為新主席的首項挑戰。默克爾致力尋求與英方達成共識，但萊恩不同，她批評公投導致民粹主義抬頭，不滿歐盟給予英方過多優待，也預先警告德國企業為英國硬脫歐作好準備。如果約翰遜擔任英揆，新一輪談判將會火星撞地球。圖斯克亦重申，新領導層對脫歐協議的態度不會有重大讓步。



提名尚待歐洲議會表決，右翼和綠黨抬頭令結果更添變數。萊恩擔任防長後被稱為弱勢部長，國內醜聞纏身，國防改革失敗，現正遭到國會調查，上周德國軍演撞機更是雪上加霜。隨着她的名字出現在各大頭條上，她亦被翻舊帳，指她憧憬一個奉行美國聯邦制的歐洲，觸動了主張自主自決的成員國神經。萊恩上場極有可能展現她的強悍，凸顯她與默克爾之不同，令新任英揆在談判中嘗盡苦頭。



英國的生機一直仰賴歐盟善意對待，限期問題便可見一斑。國內，議院協商死局難解，工黨勢必企硬反對，保守黨也沒可能再玩逼宮，無協議脫歐只會步步逼近。萊恩上場，如同關了英國的一扇窗。