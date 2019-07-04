神州觀察：黃賭毒黑惡一窩　保護傘警匪難辨

內地社會黃賭毒氾濫成災，各類藏污納垢場所，幕後都有權力的影子；廣西賀州市近日揭發當地有大批公安警員為涉淫組織充當「保護傘」，再次揭開地方上警匪同流合污的黑幕。



據廣西官方通報稱，賀州市八步區公安局早前被民眾舉報有警員收取保護費，包庇前警員經營婦女賣淫，而且不拘留嫖客。紀委監委部門介入之後，發現竟然有近百名警員和輔警涉案，涉及多個派出所和警務大隊，涉嫌濫用職權、弄虛作假、偽造虛假拘留通知書等，導致眾多應拘捕的疑犯未拘、應立案件未立。案發之後，這些警員更聯手集體對抗調查。



賀州公安包庇賣淫場所並非個案，例如雲南大理州近日亦揭發有警員違規開設娛樂場所組織賣淫，當地至少十多名公安涉包庇受查。而內地去年初開展掃黑除惡行動以來，各地都有不少警員因包庇涉黃被查處。



說到色情業，不得不提東莞當年「十萬小姐下嶺南，百萬嫖客上東莞」的壯觀場面，鎮鎮有桑拿，村村有夜總會，黃業之盛冠絕全國，最終需要中央出手掃黃，查處大批官員，包括曾任東莞市委書記的廣東省前副省長劉志庚，才摘掉「性都」稱號。



在內地，賣淫嫖娼是明令禁止的非法行為，但並不妨礙中國成為全球黃業最繁盛國度，原因就是各類娛樂賣淫場所多有來頭，若沒有權力部門包庇，根本不可能生存，而警方掃黃行動一再被指淪為走過場，說穿了就是有公安內鬼通風報信。廣西賀州近百公安集體涉黃，只是內地警匪一家親亂象的冰山一角。



從內地近期掃黑除惡行動各地打掉的保護傘案件來看，豈止色情業，賭業也不遑多讓，例如廣東中山就有二百多名公安警員，因涉開賭場或包庇賭博被查處。而禁毒方面亦令人觸目驚心，雲南、廣西、湖南、福建多地近期都有公安禁毒大隊長，不是包庇毒販，就是參與販毒。更離譜的是，連掃黑官員竟也涉黑，比如陝西西安和榆林近日就有身兼掃黑辦主任的公安高官落台。宗宗案件，都可說是警匪一窩的典型案例。



權力使人腐敗，絕對權力導致絕對腐敗，當今神州黃賭毒屢禁不絕，根本原因就是政法系統黑官黑警氾濫，掃黃的涉黃，查賭的開賭，禁毒的販毒，掃黑的更黑。警察本來是「打擊犯罪，保一方平安」的守護神，如今卻警匪不分，貪贓枉法，為禍百姓，無惡不作，折射出內地基層公安隊伍良莠不齊，或也是盤據中國周邊毒梟犯罪集團遲遲未落網的原因所在。



顯然，中央掃黑除惡「刀刃向內」，嚴打保護傘行動，不僅有必要加大力度，未來更應常態化。否則，只要這些公安系統內部毒瘤不除，神州就難以安寧！