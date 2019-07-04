產評：金融開放存風險　應對首要強監管

中美貿易談判重啟，並有消息指內地擬提前於明年放寬外資進入金融業的限制，加快金融市場開放步伐。無疑，此舉有助激發投資動力，提高市場效率和競爭力，但大前提是要加倍努力強化監管，提升市場的透明度，確保能及時發現問題及風險，並作出應對。



中國推行改革開放逾四十年，但在服務業領域方面，開放速度相對緩慢，不但內部改革缺乏動力，亦惹來外資指摘不公平競爭。事實上，內地的金融業發展未成熟，諸如這些年影子銀行活躍、理財產品銷售欠監管、資本市場暴升暴跌，成為坑人的黑洞。一五年A股大冧市，股民仍歷歷在目。過去曾出現多任的中國證監會高層因違規被調查事件，顯示金融市場的發展確實存在多方面問題，致使未能配合經濟發展步伐，變相成為國家發展的障礙。



內地目前經濟發展走到瓶頸，積極加大開放市場的力度，既回應外資訴求，亦能藉此推動市場改革，未嘗不是可取的一步。資本市場與金融服務業加快開放改革，理論上有助梳理經濟發展所帶來的風險，其中的關鍵，乃在改革的同時，審慎控制開放資本帳戶的步伐，以免引發重大金融和宏觀風險，這也許要透過區分金融業市場准入和資本項目開放來實踐。



無可否認，無論是已發展市場抑或新興市場，都會有機會面對宏觀金融風險，如美國的次按危機、歐洲的債務危機。可歷次金融危機的教訓，是市場需要保持高透明度，這樣才能及時發現風險，並作應對。中國在這方面，誠然還須努力。



金融是服務業中的重要領域，加大對外開放力度，引入外資參與，對於加強內部增長動力、創造職位和價值，理論上遠比繼續大量投放基建搞大白象工程的效率要好。只是過程中，亦會對內部市場帶來風險和衝擊，必須作好準備工作。



從另一角度看，外資進入一個新興市場，其最關切的，是資金的安全進出和權益的合法保障。這須透過加強匯率管理，保障知識產權，嚴格打擊違法違規市場行為，推動行業監管和會計標準等改革，維護市場公平公開公正，才能讓資本市場與金融服務業逐步與國際接軌。



事實上，中國最大的王牌是市場，而當中金融更是王牌中的王牌。這張牌打得好，可以協助內地走出目前內外交煎的困局，構建新的增長軌道；但打得不好，易放難收，只怕後患無窮。故必須審慎拿捏進度，謹記欲速則不達！