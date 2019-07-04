功夫茶：明華重建狂加租　官僚不察民疾苦

治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦。唉，講就易，好似特區冇靈魂政府咁啊，成日都口噏噏當秘笈，誓神劈願話房屋及土地問題係「重中之重」，強調「政府願意多建市民可負擔嘅房屋」，之但係講過──就算！計功夫茶話齋，官僚直頭係「風扇底下傾偈」，即係講風涼話囉！講真，如果政府真係執政為民，啲基層就唔使等上樓望到頸長兼困喺豆腐膶般嘅劏房，夏日炎炎焗到病咁淒涼喇！



呢嗱！好唔容易先等到房協重建筲箕灣明華大廈，佢係房協其中一條歷史最悠久嘅公共出租屋邨，包括十三幢樓齡逾五十年嘅樓宇，因為維修費持續上升，房協二○一一年進行重建，項目分三期，話就話會提供更多設施同埋更完善嘅「長者安居樂住屋」單位喎！聽見都戥啲長者開心，第一期重建項目仲預計明年中入伙添！



嘩嘩嘩！有新樓住，就算唔斬大舊叉燒慶祝，都好應該高興吓啩！之不過，實情又唔係咁噃！皆因搬遷方案中租金大幅飆升，有一家六口租戶，租金由原先嘅三千幾蚊飆升至近萬銀，升幅近兩倍，問你點頂？又有患眼疾嘅九旬長者，需繳租金遠超房津上限，難怪佢徬徨無助，只能苦嘆：都唔知點算！



簡單講句，租戶多數係退咗休冇入息人士，有啲更係體弱多病靠綜援過活、七老八十嘅老人家，家陣突然飆升嘅新租金，成為一眾租戶嘅噩夢，確實弊一弊都冇咁弊！



呢，有區議員批評房協租金調整無王管，多年來由一個內部委員會決定，完全不受政府監管，亦毋須作事前諮詢，直頭好似「小王國」咁。近年來，租金維持兩年上調一次，加租幅度持續上升；有關注基層住屋組織批評房協嘅租金調整機制「自己批自己」，咁搞法，容乜易同私樓嘅租金睇齊，只有愈加愈勁，事實亦的確如此。大家唔好忘記，房協作為非牟利公營機構，喺現時有盈利嘅情況下，理應體恤民情，盡量減輕基層負擔，唔好下下要賺到盡。有關注基層住屋嘅組織幹事指出，房協喺釐定租金加幅時，忽略工資增長率同埋租戶承擔能力等因素。咁即係堅離地喇！



家陣風頭火勢，民怨沸騰，民生多艱，政府唔好成日得個噏字，又話「從政者要準確掌握民情」，呢，咪話功夫茶唔提醒，房協如果唔重新研究新租金，搞到負擔唔起租金嘅長者喊苦喊忽，「安居樂」逼到長者「租住難」，變成民怨嘅另一顆計時炸彈！官僚唔該變通吓，唔好成日大轆墨打鑼，烏啄啄咁至得㗎！